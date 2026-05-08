Пентагон рассекретил первую партию файлов об НЛО — впечатлить скептиков не удалось

Пентагон по поручению президента Дональда Трампа (Donald Trump) начал рассекречивание материалов о неопознанных аномальных явлениях (НАЯ), или НЛО. В первую партию вошли фотографии, видеозаписи и документы из Пентагона, министерства энергетики (DOE), NASA, Управления директора национальной разведки (ODNI), Белого дома и ФБР. Опрошенные изданием Scientific American эксперты считают, что в материалах нет ничего неожиданного и они скорее подогреют домыслы, чем закроют тему.

Источник изображения: DoW, INDOPACOM

Министерство войны США (DoW) преподносит публикацию как шаг к прозрачности. Однако физик и бывший директор Управления по анализу аномалий во всех средах (AARO) Шон Кирпатрик (Sean Kirkpatrick) заявил обратное: «В самом этом рассекречивании нет ничего неожиданного, и без анализа и контекста оно лишь будет подпитывать новые спекуляции, конспирологию и кабинетную псевдонауку — особенно со стороны труппы политического балагана».

Тепловизионный стоп-кадр (инверсная палитра Black Hot — горячее тёмным, холодное светлым) с зафиксированным одним или несколькими неопознанными объектами в небе над западной частью США, сентябрь 2025 года. Источник изображения: DoW, FBI

Поводом стало февральское распоряжение Трампа Пентагону и другим федеральным ведомствам найти и опубликовать материалы об «инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлениях и неопознанных летающих объектах». В 2021 году Пентагон уже публиковал отчёт о расследовании НЛО и не нашёл доказательств их связи с инопланетянами или внеземной деятельностью. NASA ведёт собственные исследования НЛО десятилетиями и в 2023 году в независимом научном отчёте также не нашло никаких следов внеземного происхождения наблюдений.

Архивный кадр из нерасследованного рапорта оператора ВС США о НЛО, зафиксированном в районе Греции в октябре 2023 года. По донесению, объект двигался горизонтально низко над поверхностью моря в направлении береговой линии. Источник изображения: DoW

Часть фотографий повторяет ранее обнародованные кадры с борта американских военных самолётов, на которых видны размытые точки. На других снимках, сделанных астронавтами миссии «Аполлон», над поверхностью Луны заметны неопознанные пятна. В подборку вошли и записи бесед с астронавтами той эпохи, в том числе с Баззом Олдрином (Buzz Aldrin): в одной из них астронавт рассказывает о наблюдении объекта, который мог быть фрагментом ракеты-носителя Saturn V — той самой, что выводила экспедиции «Аполлона» в космос.

Архивный кадр с миссии «Аполлон-17» к Луне. В жёлтой рамке — увеличенный фрагмент исходного снимка, на котором над лунной поверхностью видны три светящиеся точки. Источник изображения: DoW, NASA

Министр войны Пит Хегсет (Pete Hegseth) в опубликованном в пятницу сообщении в социальных сетях заявил, что эти материалы, скрытые за грифами секретности, давно подпитывали обоснованные домыслы и что американцам пора увидеть всё своими глазами. Публикацию рассекреченных документов он назвал доказательством искренней приверженности администрации Трампа беспрецедентной прозрачности. Независимый исследователь и НЛО-скептик Мик Уэст (Mick West) отметил, что в рассекреченной подборке есть новые видеозаписи и рапорты пилотов, но ничего по-настоящему интересного в них пока не видно.

Теги: космос, нло, расследование, министерство войны сша, фбр
