Honor представила смарт-часы Watch 6 Plus с автономностью до 17 дней и ценой от $191

Компания Honor представила в Китае смарт-часы Watch 6 Plus. Новинка обеспечивает комплексное отслеживание и отчётность по частоте сердечных сокращений, артериальному давлению и апноэ во сне. Часы оснащены ёмким аккумулятором на 1000 мА·ч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 17 дней автономной работы при обычном использовании.

В основе дизайна Watch 6 Plus лежит гоночная эстетика, сочетающая механическую точность и страсть к скорости. Дизайн часов схож с линейкой смарт-часов Huawei Watch GT. Устройство Honor также предлагает шестиугольный корпус с композитным плетёным ремешком, оснащено заводной коронкой и дополнительной кнопкой.

Смарт-часы Honor Watch 6 Plus получили 1,46-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 464 × 464 пикселя и яркостью 3000 кд/м2. Корпус устройства защищён от воды по стандарту 5 ATM. Также имеется защита IP69. Часы поддерживают двухдиапазонный GPS (L1+L5), оснащены модулем NFC и функцией записи звука. Диаметр корпуса составляет 46,5 мм. Есть поддержка Bluetooth 5.4, а также микрофон и динамик для Bluetooth-звонков. Помимо поддержки более 120 различных спортивных режимов, Honor Watch 6 Plus могут отслеживать расширенные показатели для бега, бадминтона и футбола, предоставляя профессиональные отчёты. Также часы в режиме реального времени отслеживают частоту сердечных сокращений и оценивают снижение ЧСС, чтобы предупредить о риске внезапной остановки сердца. Пользователи могут получать предупреждения о таких рисках, а также консультации экспертов в ситуациях повышенной опасности.

Устройство также предлагает поддержку ИИ-тренера, который будет следить за осанкой во время пробежки, и голосового ассистента Yoyo на базе LLM-модели DeepSeek. Часы совместимы с устройствами на базе Android 9.0 и новее, iOS 15.1 и новее, а также HarmonyOS 6.0 и новее. В режиме энергосбережения часы способны проработать без подзарядки до 35 дней.

Honor Watch 6 Plus предлагаются в цветах Speedy Blue, Twilight Brown, Racing Gray, Shadow Black, Gray Independent Leather Strap и Vitality Edition. Вес моделей в цветах Shadow Black и Vitality Edition составляет 41 грамм, остальных — 50 граммов. Цены и конфигурации следующие:

Honor Watch 6 Plus Vitality Edition с чёрным фторкаучуковым ремешком — 1299 юаней ($191);

Honor Watch 6 Plus Shadow Black с чёрным фторкаучуковым ремешком — 1399 юаней ($205);

Honor Watch 6 Plus Racing Gray с серым фторкаучуковым ремешком — 1499 юаней ($220);

Honor Watch 6 Plus Twilight Brown с коричневым кожаным ремешком — 1599 юаней ($235);

Honor Watch 6 Plus Flying Blue с композитным ремешком — 1699 юаней ($250).

Предзаказы на устройство уже принимаются. Розничные продажи Honor Watch 6 Plus в Китае начнутся 29 мая.