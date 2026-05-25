Сегодня 25 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Honor представила смарт-часы Watch 6 Plu...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Honor представила смарт-часы Watch 6 Plus с автономностью до 17 дней и ценой от $191

Компания Honor представила в Китае смарт-часы Watch 6 Plus. Новинка обеспечивает комплексное отслеживание и отчётность по частоте сердечных сокращений, артериальному давлению и апноэ во сне. Часы оснащены ёмким аккумулятором на 1000 мА·ч, который, по заявлению производителя, обеспечивает до 17 дней автономной работы при обычном использовании.

Источник изображений: Honor

Источник изображений: Honor

В основе дизайна Watch 6 Plus лежит гоночная эстетика, сочетающая механическую точность и страсть к скорости. Дизайн часов схож с линейкой смарт-часов Huawei Watch GT. Устройство Honor также предлагает шестиугольный корпус с композитным плетёным ремешком, оснащено заводной коронкой и дополнительной кнопкой.

Смарт-часы Honor Watch 6 Plus получили 1,46-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 464 × 464 пикселя и яркостью 3000 кд/м2. Корпус устройства защищён от воды по стандарту 5 ATM. Также имеется защита IP69. Часы поддерживают двухдиапазонный GPS (L1+L5), оснащены модулем NFC и функцией записи звука. Диаметр корпуса составляет 46,5 мм. Есть поддержка Bluetooth 5.4, а также микрофон и динамик для Bluetooth-звонков.

Помимо поддержки более 120 различных спортивных режимов, Honor Watch 6 Plus могут отслеживать расширенные показатели для бега, бадминтона и футбола, предоставляя профессиональные отчёты. Также часы в режиме реального времени отслеживают частоту сердечных сокращений и оценивают снижение ЧСС, чтобы предупредить о риске внезапной остановки сердца. Пользователи могут получать предупреждения о таких рисках, а также консультации экспертов в ситуациях повышенной опасности.

Устройство также предлагает поддержку ИИ-тренера, который будет следить за осанкой во время пробежки, и голосового ассистента Yoyo на базе LLM-модели DeepSeek. Часы совместимы с устройствами на базе Android 9.0 и новее, iOS 15.1 и новее, а также HarmonyOS 6.0 и новее. В режиме энергосбережения часы способны проработать без подзарядки до 35 дней.

Honor Watch 6 Plus предлагаются в цветах Speedy Blue, Twilight Brown, Racing Gray, Shadow Black, Gray Independent Leather Strap и Vitality Edition. Вес моделей в цветах Shadow Black и Vitality Edition составляет 41 грамм, остальных — 50 граммов. Цены и конфигурации следующие:

  • Honor Watch 6 Plus Vitality Edition с чёрным фторкаучуковым ремешком — 1299 юаней ($191);
  • Honor Watch 6 Plus Shadow Black с чёрным фторкаучуковым ремешком — 1399 юаней ($205);
  • Honor Watch 6 Plus Racing Gray с серым фторкаучуковым ремешком — 1499 юаней ($220);
  • Honor Watch 6 Plus Twilight Brown с коричневым кожаным ремешком — 1599 юаней ($235);
  • Honor Watch 6 Plus Flying Blue с композитным ремешком — 1699 юаней ($250).

Предзаказы на устройство уже принимаются. Розничные продажи Honor Watch 6 Plus в Китае начнутся 29 мая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах
Garmin представила «простые в использовании» смарт-часы Forerunner 70 и Forerunner 170 по цене от £220
Производитель умных колец Oura подал заявку на IPO
Xiaomi представила фитнес-трекер Smart Band 10 Pro с ярким экраном, ВСР-мониторингом и игровым режимом за $58
«Билайн бизнес» сообщил о массовом внедрении аудиобейджей с ИИ — они проанализировали 600 тысяч часов разговоров
Теги: honor, смарт-часы
honor, смарт-часы
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ждал семь лет и не разочарован»: симулятор жизни Paralives заслужил в раннем доступе Steam «в основном положительные» отзывы, несмотря на баги
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam
«МойОфис» начал массовые увольнения — под сокращение попали целые отделы
Oppo представила внешний дисплей на магните для смартфонов — чтобы делать селфи и групповые фото
Star Citizen стала игрой на миллиард
Tether выпустит цифровой грузинский лари совместно с правительством Грузии 27 мин.
Konami показала 50 минут геймплея Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на PS5 — фанаты в восторге 3 ч.
Календарь релизов 25–31 мая: 007 First Light, Paralives, Mina the Hollower и WoT: Heat 4 ч.
Trump Mobile запустила расследование утечки личных данных покупателей смартфона T1 4 ч.
Фанаты призвали Sony сделать Destiny 3 — петицию поддержали больше 180 тысяч человек 5 ч.
Рост российского ИТ-сектора закончился — отрасль недосчиталась 60 млрд рублей в прошлом году 6 ч.
Copilot вернулся в Windows 11 в виде боковой панели, которая потеснит все остальные окна 6 ч.
Заставить ИИ выдавать запрещённую информацию довольно просто, показали исследователи 7 ч.
Gartner: расходы в сфере ИИ в 2026 году вырастут почти в полтора раза — до $2,6 трлн 7 ч.
Несмотря ни на что: в ответ на геймплейные утечки разработчики 007 First Light показали первые 13 минут из игры 9 ч.
Honor представила смарт-часы Watch 6 Plus с автономностью до 17 дней и ценой от $191 19 мин.
Huawei рассекретила флагманский мобильный процессор Kirin 2026 с двухслойной архитектурой 21 мин.
ИИ-бум разогнал рынок флеш-памяти — выручка топ-5 производителей NAND взлетела на 83,7 % 5 ч.
Samsung начнёт выпускать в Китае 286-слойную память 3D NAND 6 ч.
SanDisk: момент, когда SSD станут угрозой для HDD, наступит нескоро 7 ч.
Китай поставит на учёт всех человекоподобных роботов 8 ч.
BYD: машины с её автопилотом в шесть раз реже попадают в серьёзные ДТП, чем с водителями-людьми 8 ч.
Пентагон опубликовал 64 новых файла о НЛО и пообещал продолжить раскрывать материалы 8 ч.
Китай доставил новый экипаж на орбитальную станцию «Тяньгун» — один из тайконавтов задержится там на 12 месяцев 10 ч.
Энтузиасты разогнали дрон до рекордных 733 км/ч — он почти догнал авиалайнер 10 ч.