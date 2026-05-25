Tryx представила жидкостный кулер Holo с голографическим дисплеем

Китайский производитель систем охлаждения Tryx представил новую СЖО Holo. Ключевой особенностью этой новинки является её водоблок, оснащённый голографическим дисплеем. В продаже СЖО ожидается в июне, по цене 999 юаней (около $147).

Вместо привычного дисплея на водоблоке СЖО Tryx Holo установлен модуль зеркальной визуализации с лучевым разделителем. Модуль выполнен из алюминиевого сплава и поддерживает регулировку угла наклона до 60 градусов. Согласно рекламным материалам компании, это модуль создаёт впечатление, что изображение парит в пространстве внутри водоблока.

Разрешение проецируемого изображения составляет 640 × 480 пикселей. Поддерживается отображение форматов MP4, JPG и GIF. Для работы используется фирменная утилита KANALI.

В приложении также встроена поддержка агрегатора гифок GIPHY и функции оверлея для мониторинга аппаратного обеспечения с метками для процессора и видеокарты. Tryx также упоминает функцию голосового управления для воспроизведения видео, но она заявлена как будущая функция, которая появится в виде OTA-обновления.

По сообщениям китайских медиа, СЖО Tryx Holo предназначена для процессоров с TDP до 280 Вт. Новинка представлена пока только в одной конфигурации — с радиатором типоразмера 360 мм. В перспективе также ожидаются модели с радиатором на 240 и 280 мм. Согласно тем же источникам, в модели с 360-мм радиатором используется передовая помпа Asetek с диапазоном рабочих скорости от 800 до 2800 об/мин.

Радиатор СЖО охлаждается вентиляторами FOBR, в которых применяются подшипники типа SLF (Silent-Lubricating-Fluid). Они обеспечивают самосмазывание и вращение вала в «подвешенном» состоянии. Производитель утверждает, что такие подшипники тише и надёжнее гидродинамических.

СЖО доступна в белом и чёрном исполнениях.