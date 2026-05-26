Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением

Учёные выяснили, проанализировав данные геомагнитных наблюдений и спутниковых миссий за период с 1997 по 2025 год, что в 2010 году под Тихим океаном в районе экватора произошло изменение направления течения во внешнем ядре Земли. Было установлено, что этот масштабный разворот произошёл в неразрывной связи с глубинными процессами внутри планеты.

По сообщению издания New Atlas, результаты работы опубликованы в журнале Studies of Earth's Deep Interior (SEDI). Для реконструкции событий исследователи объединили наземные измерения с данными европейских аппаратов Swarm и Cryosat, немецкого спутника Challenging Minisatellite Payload и датского научного аппарата Ørsted. Полученная картина показала, что аномальное движение на глубине свыше 2200 километров начало набирать силу в начале 2010-х годов, однако уже с 2020 года интенсивность обратного потока стала постепенно снижаться.

Чтобы понять природу наблюдаемых изменений, необходимо обратиться к строению планеты. Внешнее ядро состоит из расплавленного железа и никеля, циркуляция которого генерирует глобальное магнитное поле, защищающее Землю от космической радиации. Согласно данным моделирования, этот жидкий слой обычно демонстрирует слабое западное течение, формируемое крупным асимметричным циркуляционным паттерном — эксцентрическим планетарным вихрем. Именно отклонение от этой нормы и привлекло внимание геологов.

Зона под Тихим океаном традиционно считалась малозатронутой влиянием вихря, поэтому учёные долгое время не ожидали здесь резких перемен. Ситуация изменилась после регистрации аномальных волн на границе ядра, указавших на формирование мощного восточного потока.

Для детального изучения феномена команда под руководством аспиранта Эдинбургского университета Фредерика Даля Мадсена (Frederik Dahl Madsen) применила три метода моделирования геомагнитных данных. Используя детализированное разложение модели на фундаментальные компоненты, авторы работы оценили дисбаланс сил, действующих на поверхностные волны ядра. Расчёты подтвердили, что разворот течения около 2010 года мог стать следствием более глубоких процессов внутри планеты. В пользу этой гипотезы свидетельствуют зафиксированные сейсмические сигнатуры, отмечающие сдвиги в периодических циклах, а также появление новых магнитных волн на поверхности ядра после начала аномалии.

Хотя текущий разворот, вероятно, окажется кратковременным, колебательная динамика турбулентности указывает на возможность повторения подобных сценариев в будущем. По словам Мадсена, масштабный реверс потока под Тихим океаном ставит новые вопросы о поведении недр Земли и исследователи пока не знают, является ли это явление краткосрочным отклонением, частью повторяющегося цикла или переходом к новому устойчивому состоянию циркуляции ядра. Ответить на этот вопрос, по мнению учёного, поможет только продолжительный мониторинг.