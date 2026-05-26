Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Анонсирован смартфон Honor 600e с ярким ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Анонсирован смартфон Honor 600e с ярким экраном и MediaTek Dimensity 7100 по цене $587

Вслед за смартфонами Honor 600 и Honor 600 Pro компания Honor представила более доступную модель Honor 600e. Новинка сочетает яркий дисплей, не слишком производительную однокристальную платформу и довольно высокую цену.

Honor 600e оснащён 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2600 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей обеспечивает пиковую яркость в пределах 6500 кд/м2, а также до 2000 кд/м2 в режиме высокой яркости (HBM). Как и у остальных моделей серии, дисплей смартфона поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 3840 Гц.

Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7100, изготавливаемом по 6-нм техпроцессу. На данный момент доступна только одна конфигурация памяти — 8 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти.

На задней панели устройства размещена основная 108-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1/75, дополненная 5-мегапиксельной камерой с ультраширокоугольным объективом и диафрагмой f/2,2. Для съёмки селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,45.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 6520 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 6 Вт. Смартфон поставляется с предустановленной MagicOS 10 на базе Android 16.

Как и другие модели серии, Honor 600e оснащён аппаратной многофункциональной кнопкой для быстрого доступа к камере, а также приложениям и функциям. Также спецификации новинки включают защиту от пыли и воды по стандарту IP66, поддержку NFC, стереодинамики.

Honor 600e доступен в сером (Velvet Gray), золотистом (Desert Gold) и зелёном (Vital Green) вариантах цвета с 8/512 Гбайт памяти по цене около $587.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Honor представила смарт-часы Watch 6 Plus с автономностью до 17 дней и ценой от $191
Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах
Honor представила Notebook X14 2026 — конкурент MacBook Neo на ангстремном чипе Intel Wildcat Lake
Oppo представила внешний дисплей на магните для смартфонов — чтобы делать селфи и групповые фото
Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite
Lenovo представила геймерский смартфон Legion Y70 и пару планшетов Legion Y900 с большими экранами
Теги: honor, смартфон
honor, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Ждал семь лет и не разочарован»: симулятор жизни Paralives заслужил в раннем доступе Steam «в основном положительные» отзывы, несмотря на баги
Моддер превратил PlayStation 4 Slim в портативную консоль с 7-дюймовым OLED-экраном
Эффект Subnautica 2: спустя восемь лет после релиза первая Subnautica обновила личный рекорд популярности в Steam
Huawei рассекретила флагманский мобильный процессор Kirin 2026 с двухслойной архитектурой
Epic Games показала первую игру на Unreal Engine 6, и это не Fortnite
Президент Ирана подписал указ о восстановлении подключения страны к интернету — после почти трёх месяцев блокировки 2 ч.
Попытка не пытка: после отмены Contraband разработчики Just Cause взялись за ещё одну игру-сервис 2 ч.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 3 ч.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 3 ч.
Симулятор жизни Paralives порадовал разработчиков продажами на старте раннего доступа Steam 3 ч.
ЕС готовится оштрафовать Google на рекордную сумму по итогам антимонопольного расследования 7 ч.
Accenture и OneView Commerce получили контракт на замену скандально известного ПО Fujitsu Horizon для Почты Великобритании 14 ч.
За месяц игроки Diablo II: Resurrected создали почти два миллиона чернокнижников — статистика дополнения Reign of the Warlock 14 ч.
Tether выпустит цифровой грузинский лари совместно с правительством Грузии 15 ч.
Konami показала 50 минут геймплея Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots на PS5 — фанаты в восторге 17 ч.
Анонсирован смартфон Honor 600e с ярким экраном и MediaTek Dimensity 7100 по цене $587 2 мин.
Asus представила первый в мире моноблок на процессоре Snapdragon X 13 мин.
Роскомнадзор оштрафовал десятки провайдеров за непредоставление IP-адресов абонентов 22 мин.
Ferrari представила свой первый электромобиль Luce — с дизайном от Джони Айва и ценой €550 000 31 мин.
В России поступил в продажу робот-пылесос Midea V15 Max Ultra, который максимально автоматизирует уборку 39 мин.
Samsung разработала первый в мире прототип флеш-чипа 3D NAND с 900 слоями 2 ч.
Но есть и плюсы: OCP напомнила местным властям о возможности использования избыточнго тепла ЦОД 2 ч.
Новая статья: Своевременная доставка до последнего байта: как российская сеть Curator CDN совмещает скорость, безопасность и гибкость управления 3 ч.
Учёные впервые поймали гамма-лучи сверхъяркой сверхновой — их связали с рождением магнитара 3 ч.
MediaTek намекнула на выпуск первого чипа для Windows-ноутбуков в преддверии Computex 2026 7 ч.