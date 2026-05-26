Анонсирован смартфон Honor 600e с ярким экраном и MediaTek Dimensity 7100 по цене $587

Вслед за смартфонами Honor 600 и Honor 600 Pro компания Honor представила более доступную модель Honor 600e. Новинка сочетает яркий дисплей, не слишком производительную однокристальную платформу и довольно высокую цену.

Honor 600e оснащён 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2600 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей обеспечивает пиковую яркость в пределах 6500 кд/м2, а также до 2000 кд/м2 в режиме высокой яркости (HBM). Как и у остальных моделей серии, дисплей смартфона поддерживает ШИМ-затемнение с частотой 3840 Гц.

Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7100, изготавливаемом по 6-нм техпроцессу. На данный момент доступна только одна конфигурация памяти — 8 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти.

На задней панели устройства размещена основная 108-мегапиксельная камера с диафрагмой f/1/75, дополненная 5-мегапиксельной камерой с ультраширокоугольным объективом и диафрагмой f/2,2. Для съёмки селфи предусмотрена 16-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2,45.

В качестве источника питания используется аккумулятор ёмкостью 6520 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт и обратной проводной зарядки мощностью 6 Вт. Смартфон поставляется с предустановленной MagicOS 10 на базе Android 16.

Как и другие модели серии, Honor 600e оснащён аппаратной многофункциональной кнопкой для быстрого доступа к камере, а также приложениям и функциям. Также спецификации новинки включают защиту от пыли и воды по стандарту IP66, поддержку NFC, стереодинамики.

Honor 600e доступен в сером (Velvet Gray), золотистом (Desert Gold) и зелёном (Vital Green) вариантах цвета с 8/512 Гбайт памяти по цене около $587.