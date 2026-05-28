Представлены телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2026 — до 98 дюймов и до 288 Гц

Xiaomi анонсировала обновлённую серию TV S Mini LED 2026 — доступные телевизоры премиум-класса отличаются передовыми техническими характеристиками и предлагают качественную картинку.

Модели Xiaomi TV S Mini LED 2026 предлагаются с экранами диагональю 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов — панели QD-Mini LED располагают 308, 384, 512, 640 и 880 зонами локального затемнения соответственно. Во всех случаях пиковая яркость составляет до 1200 кд/м²; цветовое пространство DCI-P3 охвачено на 94 %. Три младшие модели имеют стандартную частоту обновления 60 Гц, которую можно удвоить в режиме Game Boost, снизив разрешение с 4K до 1440p; у двух старших нативная частота составляет 144 Гц, и её можно увеличить до 288 Гц также за счёт понижения разрешения — поддерживается востребованная у геймеров технология VRR.

За цветопередачу, управление локальным затемнением и повышение контрастности изображения отвечает фирменный процессор Xiaomi Visual Engine. У старших моделей динамическая контрастность составляет 12 000 000:1, уровень чёрного — 0,0001 кд/м². Все Xiaomi TV S Mini LED 2026 комплектуются динамиками мощностью по 15 Вт; младшие поддерживают Dolby Audio и DTS:X, старшие — Dolby Atmos.

Телевизоры с диагоналями 55, 65 и 75 дюймов работают на четырёхъядерном процессоре Arm Cortex-A55 с 2 Гбайт оперативной памяти; старшие — тоже на четырёхъядерном чипе, но уже Arm Cortex-A73 и с 3 Гбайт памяти. Встроенный накопитель во всех случаях имеет объём 32 Гбайт. В качестве программной платформы выступает Google TV с поддержкой Google Cast и Apple AirPlay. В наличии порты HDMI 2.1, Ethernet и USB; а также поддержка беспроводных стандартов Wi-Fi и Bluetooth.

