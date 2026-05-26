Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен бюджетный смартфон Infinix H...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен бюджетный смартфон Infinix Hot 70, который бледнеет в жару

Бренд Infinix представил недорогой смартфон Hot 70 — если верить неофициальной информации, вскоре серию дополнят старшие модели. И базовый Infinix Hot 70 даёт хорошее представление, чего ждать от более дорогих вариантов.

Источник изображений: Infinix

Источник изображений: Infinix

Главной особенностью Infinix Hot 70 является особое цветовое исполнение Thermo Orange — эта краска реагирует на тепло: в прохладную погоду оранжевый цвет задней панели принимает более тёмный оттенок (Quiet Orange), а по мере нагревания краска становится ярче (Playful Orange). Смартфон также представлен в цветах Green Texture (зелёный), Quiet Violet (сиреневый), Dive Blue (синий), Silver Dancer (серебристый) и Night Pulse (тёмно-серый). Устройство получилось довольно тонким и лёгким: толщина составляет всего 7,49 мм, а вес — 195 г.

Основу аппаратной платформы составляет чип MediaTek Helio G100 Ultimate; доступны конфигурации с 6/128, 8/128, 6/256 и 8/256 Гбайт памяти. IPS-дисплей имеет диагональ 6,78 дюйма, разрешение 720 × 1576 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Даже в тонком корпусе удалось разместить аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч: поддерживается проводная зарядка мощностью до 45 Вт и обратная зарядка на 10 Вт.

Infinix Hot 70
Infinix Hot 70
Смотреть все изображения (5)
Infinix Hot 70
Infinix Hot 70
Infinix Hot 70
Infinix Hot 70
Смотреть все
изображения (5)

На задней панели размещена основная камера с 50-мегапиксельным сенсором и диафрагмой f/1.9; также имеется вторая камера, но её назначение и характеристики не раскрываются — возможно, это датчик глубины. Предусмотрена и 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0. В качестве программной платформы используется Android 16 с оболочкой XOS 16. Бонусом выступает не вполне типичная для бюджетных смартфонов дополнительная аппаратная кнопка — её можно назначать для запуска приложений и различных функций.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
К выходу готовится игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с передовой системой охлаждения
Анонсирован игровой смартфон Infinix GT 50 Pro с СЖО, чипом Dimensity 8400 и RGB-подсветкой по цене от $376
Infinix представила смартфон Note 60 Ultra с дизайном от Pininfarina
Анонсирован смартфон Honor 600e с ярким экраном и MediaTek Dimensity 7100 по цене $587
Oppo представила внешний дисплей на магните для смартфонов — чтобы делать селфи и групповые фото
Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite
Теги: infinix, смартфон, краска
infinix, смартфон, краска
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные предложили засеять марсианские пещеры летающими «одуванчиками», которые доставит робот-мокрица
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
Роскомнадзор оштрафовал десятки провайдеров за непредоставление IP-адресов абонентов
В России поступил в продажу робот-пылесос Midea V15 Max Ultra, который максимально автоматизирует уборку
Симулятор жизни Paralives порадовал разработчиков продажами на старте раннего доступа Steam
Апокалипсис рабочих мест не наступил: Сэм Альтман признал, что переоценил опасность ИИ для рынка труда 40 мин.
Регулятор выдал планы Paradox на Lego-игру в серии Cities: Skylines — Lego Skylines 2 ч.
«Яндекс» запустит ИИ-генератор сайтов и веб-приложений по текстовому описанию 2 ч.
«На рынке так много нескончаемых видеоигр»: разработчики The Talos Principle 3 объяснили, почему третья часть станет последней в серии 3 ч.
Путь к чистоте священной машины: Owlcat раскрыла детали ключевой механики в аддоне «Неисчислимый музеон» для Warhammer 40,000: Rogue Trader 3 ч.
Президент Ирана подписал указ о восстановлении подключения страны к интернету — после почти трёх месяцев блокировки 5 ч.
Попытка не пытка: после отмены Contraband разработчики Just Cause взялись за ещё одну игру-сервис 5 ч.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 6 ч.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 6 ч.
ЕС готовится оштрафовать Google на рекордную сумму по итогам антимонопольного расследования 10 ч.
Представлен бюджетный смартфон Infinix Hot 70, который бледнеет в жару 24 мин.
SK hynix представила iHBM — память HBM со встроенным охлаждением ICE для будущих ИИ-чипов 3 ч.
Одноплатный компьютер ODROID-H5 получил порт 10GbE и четыре слота M.2 3 ч.
Анонсирован смартфон Honor 600e с ярким экраном и MediaTek Dimensity 7100 по цене $587 4 ч.
Asus представила первый в мире моноблок на процессоре Snapdragon X 4 ч.
Samsung разработала первый в мире прототип флеш-чипа 3D NAND с 900 слоями 5 ч.
Но есть и плюсы: OCP напомнила местным властям о возможности использования избыточнго тепла ЦОД 5 ч.
Новая статья: Своевременная доставка до последнего байта: как российская сеть Curator CDN совмещает скорость, безопасность и гибкость управления 6 ч.
Учёные впервые поймали гамма-лучи сверхъяркой сверхновой — их связали с рождением магнитара 6 ч.
MediaTek намекнула на выпуск первого чипа для Windows-ноутбуков в преддверии Computex 2026 10 ч.