Представлен бюджетный смартфон Infinix Hot 70, который бледнеет в жару

Бренд Infinix представил недорогой смартфон Hot 70 — если верить неофициальной информации, вскоре серию дополнят старшие модели. И базовый Infinix Hot 70 даёт хорошее представление, чего ждать от более дорогих вариантов.

Главной особенностью Infinix Hot 70 является особое цветовое исполнение Thermo Orange — эта краска реагирует на тепло: в прохладную погоду оранжевый цвет задней панели принимает более тёмный оттенок (Quiet Orange), а по мере нагревания краска становится ярче (Playful Orange). Смартфон также представлен в цветах Green Texture (зелёный), Quiet Violet (сиреневый), Dive Blue (синий), Silver Dancer (серебристый) и Night Pulse (тёмно-серый). Устройство получилось довольно тонким и лёгким: толщина составляет всего 7,49 мм, а вес — 195 г.

Основу аппаратной платформы составляет чип MediaTek Helio G100 Ultimate; доступны конфигурации с 6/128, 8/128, 6/256 и 8/256 Гбайт памяти. IPS-дисплей имеет диагональ 6,78 дюйма, разрешение 720 × 1576 пикселей и частоту обновления 120 Гц. Даже в тонком корпусе удалось разместить аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч: поддерживается проводная зарядка мощностью до 45 Вт и обратная зарядка на 10 Вт.

На задней панели размещена основная камера с 50-мегапиксельным сенсором и диафрагмой f/1.9; также имеется вторая камера, но её назначение и характеристики не раскрываются — возможно, это датчик глубины. Предусмотрена и 8-мегапиксельная фронтальная камера с диафрагмой f/2.0. В качестве программной платформы используется Android 16 с оболочкой XOS 16. Бонусом выступает не вполне типичная для бюджетных смартфонов дополнительная аппаратная кнопка — её можно назначать для запуска приложений и различных функций.