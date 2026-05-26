Sennheiser представила полноразмерные наушники Momentum 5 Wireless с улучшенными шумоподавлением и автономностью

Компания Sennheiser анонсировала полноразмерные беспроводные наушники Momentum 5 Wireless с активным шумоподавлением (ANC), которые, как утверждается, представляют собой самую функциональную и ориентированную на пользователя эволюцию знаменитой серии наушников.

Как и предшественник, Momentum 5 Wireless оснащены 42-мм динамическими драйверами, обеспечивающими фирменный насыщенный звук с глубокими басами в частотном диапазоне 6–40 000 Гц. Наушники получили расширенные звуковые возможности благодаря сертификации Hi-Res Audio и технологии Snapdragon Sound с поддержкой широкого перечня Bluetooth-аудиокодеков (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Lossless, aptX Adaptive, Snapdragon Sound). Используя новый 8-полосный эквалайзер, пользовательские предустановки и интеллектуальный механизм персонализации звука в бесплатном приложении Smart Control Plus, звучание наушников можно настроить практически под любые предпочтения.

По данным производителя, система активного шумоподавления новых наушников в три раза эффективнее снижает отвлекающие голосовые помехи. В каждой чашке теперь установлено по четыре микрофона против двух в предыдущей модели, что обеспечивает более эффективную фильтрацию посторонних звуков, а также более естественное звучание голоса во время звонков.

Наушники поставляются с поддержкой протокола Bluetooth 5.4, но, как утверждает Sennheiser, схемотехника разработана с возможностью обновления до версии Bluetooth 6.0 с помощью будущего обновления прошивки.

Momentum 5 Wireless поддерживают до 57 часов автономной работы с включённым ANC от одного заряда встроенного аккумулятора. Также предусмотрена сменная батарея ёмкостью 700 мА·ч, на замену которой требуются «считанные минуты». В комплект входят зарядный кабель USB Type-C и аудиокабель с разъёмом 3,5 мм для подключения к внешним устройствам. Вес наушников составляет 290 г.

Momentum 5 Wireless будут доступны в чёрном, белом и джинсовом цветах по рекомендованной розничной цене $399,99. Старт продаж новинки в США намечен на 16 июня.