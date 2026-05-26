Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... AOC представила AGON PRO AGP257FT — свой...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AOC представила AGON PRO AGP257FT — свой первый 1000-Гц монитор с Full HD

Бренд AOC AGON, специализирующийся на создании устройств для геймеров, представил свой первый монитор с поддержкой разрешения Full HD и частотой обновления экрана 1000 Гц. Основой модели AGON PRO AGP257FT стала 24,5-дюймовая панель BOE с разрешением 1920 × 1080 пикселей и временем отклика 0,2 мс (GtG), что существенно меньше по сравнению с показателями привычных IPS-панелей.

Источник изображений: AOC

Источник изображений: AOC

Новый монитор AOC поддерживает технологию вставки чёрных кадров Black Frame Insertion (BLMB), которая предназначена для снижения размытости движущихся объектов на экране, а также технологию ADS Pro. Заявлены охват цветового пространства sRGB на уровне 99 % и сертификация VESA DisplayHDR 400. В дополнение к этому реализована поддержка технологии защиты глаз пользователя EyeCare Circular Polarized Eye Protection. Монитор также поддерживает режимы с низким уровнем синего света и отсутствием мерцания.

Любопытно, что AGP257FT появился вскоре после того, как LG анонсировала UltraGear 25G590B — ещё один 24,5-дюймовый монитор с частотой обновления 1000 Гц и разрешением Full HD. По данным LG, этот монитор поступит в продажу во второй половине 2026 года.

Поддержка частоты обновления 1000 Гц и разрешения Full HD отличает мониторы AOC и LG от тех, что уже представлены на рынке. К примеру, мониторы Philips Evnia 27M2N5500XD и AOC AGON Pro AGP277QK поддерживают режим 1440p с частотой обновления 500 или 540 Гц, но при переключении в режим с частотой 1000 Гц разрешение снижается до 720p. Как и в случае с новым монитором LG, AOC не уточнила розничную стоимость AGP257FT и сроки его поступления в продажу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Gigabyte выпустила 27-дюймовый игровой WOLED-монитор GO27Q24G с QHD и 240 Гц
AOC выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG326UZD2 с 4K и 240 Гц
AOC выпустила 24,5-дюймовый игровой монитор 25G51F — Full HD, 180 Гц и поддержка VRR всего на $77
Российские телевизоры захватили 31,5 % отечественного рынка в первом квартале — сильнее всех вырос «Сбер», а упал Dexp
Samsung объявила о старте продаж новых мониторов Odyssey и ViewFinity — вплоть до 6K
LG выпустит первый игровой монитор с частотой обновления 1000 Гц и разрешением 1080p
Теги: aoc agon, aoc, монитор
aoc agon, aoc, монитор
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные предложили засеять марсианские пещеры летающими «одуванчиками», которые доставит робот-мокрица
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
Samsung разработала первый в мире прототип флеш-чипа 3D NAND с 900 слоями
Роскомнадзор оштрафовал десятки провайдеров за непредоставление IP-адресов абонентов
«Ждал семь лет и не разочарован»: симулятор жизни Paralives заслужил в раннем доступе Steam «в основном положительные» отзывы, несмотря на баги
Китай пресёк утечку ИИ-талантов за рубеж, запретив им выезд из страны без особого разрешения 55 мин.
Апокалипсис рабочих мест не наступил: Сэм Альтман признал, что переоценил опасность ИИ для рынка труда 3 ч.
Регулятор выдал планы Paradox на Lego-игру в серии Cities: Skylines — Lego Skylines 3 ч.
«Яндекс» запустит ИИ-генератор сайтов и веб-приложений по текстовому описанию 4 ч.
«На рынке так много нескончаемых видеоигр»: разработчики The Talos Principle 3 объяснили, почему третья часть станет последней в серии 5 ч.
Путь к чистоте священной машины: Owlcat раскрыла детали ключевой механики в аддоне «Неисчислимый музеон» для Warhammer 40,000: Rogue Trader 5 ч.
Президент Ирана подписал указ о восстановлении подключения страны к интернету — после почти трёх месяцев блокировки 6 ч.
Попытка не пытка: после отмены Contraband разработчики Just Cause взялись за ещё одну игру-сервис 7 ч.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 7 ч.
Гибкие настройки безопасности и новые инструменты для работы с шаблонами — «Базис» обновил конструктор Basis Automation Studio до версии 2.4 7 ч.
Европейский Arm-процессор SiPearl Rhea1 для суперкомпьютеров стал на шаг ближе к массовому выпуску 39 мин.
Особенности и цена умного кольца Oura Ring 5 раскрыты в преддверии анонса 46 мин.
Asus представила ROG Rapture GT-BN98 Pro — свой первый геймерский маршрутизатор с Wi-Fi 8 48 мин.
SpaceX готовит тарелку Starlink Mini на батарейках — она пригодится не только в походах 52 мин.
AOC представила AGON PRO AGP257FT — свой первый 1000-Гц монитор с Full HD 60 мин.
ИИ-бум расколол Samsung: сотрудники судятся из-за гигантских премий производителям чипов 2 ч.
Sennheiser представила полноразмерные наушники Momentum 5 Wireless с улучшенными шумоподавлением и автономностью 2 ч.
Представлен бюджетный смартфон Infinix Hot 70, который бледнеет в жару 2 ч.
SK hynix представила iHBM — память HBM со встроенным охлаждением ICE для будущих ИИ-чипов 5 ч.
Одноплатный компьютер ODROID-H5 получил порт 10GbE и четыре слота M.2 5 ч.