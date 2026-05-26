AOC представила AGON PRO AGP257FT — свой первый 1000-Гц монитор с Full HD

Бренд AOC AGON, специализирующийся на создании устройств для геймеров, представил свой первый монитор с поддержкой разрешения Full HD и частотой обновления экрана 1000 Гц. Основой модели AGON PRO AGP257FT стала 24,5-дюймовая панель BOE с разрешением 1920 × 1080 пикселей и временем отклика 0,2 мс (GtG), что существенно меньше по сравнению с показателями привычных IPS-панелей.

Новый монитор AOC поддерживает технологию вставки чёрных кадров Black Frame Insertion (BLMB), которая предназначена для снижения размытости движущихся объектов на экране, а также технологию ADS Pro. Заявлены охват цветового пространства sRGB на уровне 99 % и сертификация VESA DisplayHDR 400. В дополнение к этому реализована поддержка технологии защиты глаз пользователя EyeCare Circular Polarized Eye Protection. Монитор также поддерживает режимы с низким уровнем синего света и отсутствием мерцания.

Любопытно, что AGP257FT появился вскоре после того, как LG анонсировала UltraGear 25G590B — ещё один 24,5-дюймовый монитор с частотой обновления 1000 Гц и разрешением Full HD. По данным LG, этот монитор поступит в продажу во второй половине 2026 года.

Поддержка частоты обновления 1000 Гц и разрешения Full HD отличает мониторы AOC и LG от тех, что уже представлены на рынке. К примеру, мониторы Philips Evnia 27M2N5500XD и AOC AGON Pro AGP277QK поддерживают режим 1440p с частотой обновления 500 или 540 Гц, но при переключении в режим с частотой 1000 Гц разрешение снижается до 720p. Как и в случае с новым монитором LG, AOC не уточнила розничную стоимость AGP257FT и сроки его поступления в продажу.