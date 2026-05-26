Сегодня 26 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Проигрыватели аудио и видео В Spotify теперь можно прослушивать стат...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В Spotify теперь можно прослушивать статьи из журналов

Музыкальная потоковая платформа Spotify представила новый формат в дополнение к музыке, аудиокнигам и подкастам — озвученные статьи из журналов. В регионах, где доступны аудиокниги, появились более 650 статей из журналов Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, Wired, Vanity Fair и Pitchfork.

Источник изображения: spotify.com

Источник изображения: spotify.com

Озвученные материалы имеют продолжительность до двух часов, и слушать их можно в рамках ежемесячного лимита на аудиокниги для пользователей Premium. Пользователи бесплатных тарифов могут «приобретать статьи индивидуально по $1,99», рассказали в Spotify, но не пояснили, что входит в эту сумму — покупка одной статьи или подписка только на этот формат.

«Со „Статьями“ мы представляем крупную журналистскую форму в аудиоформате как естественное дополнение к музыке, подкастам и аудиокнигам, ради которых люди уже заходят на Spotify, и фокусируемся на темах, которые, как мы знаем, им нравятся. Добавляя материалы короткой формы, мы достигаем аудитории там, где она находится, чтобы помочь в формировании здоровых привычек прослушивания, в конечном итоге увеличивая вовлечённость в чтение книг с течением времени», — заявили в администрации платформы.

Spotify активно расширяет присутствие вне музыкального формата. Недавно компания представила службы на основе искусственного интеллекта для создания ежедневных подкастов, плейлистов с аудиокнигами и ремиксов композиций от издателя Universal Music Group. Озвучиваются ли журнальные статьи тоже ИИ, в компании не уточнили.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Deezer пожаловался, что половина загружаемой музыки теперь создана ИИ — сервис с этим активно борется
Spotify и звукозаписывающие компании выиграли у Anna’s Archive иск на $322,2 млн, но взыскать эту сумму почти невозможно
В Spotify появилась функция SongDNA, которая раскроет подробности создания треков
Бороться со своими дипфейками на YouTube теперь может любой желающий
YouTube Shorts набрали популярность на смарт-телевизорах — 2 млрд часов просмотра за месяц
VK получила из российского бюджета более 43,5 млрд рублей на «Макс» и «VK Видео»
Теги: spotify, озвучка, статья
spotify, озвучка, статья
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные предложили засеять марсианские пещеры летающими «одуванчиками», которые доставит робот-мокрица
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
Cyberpunk: Edgerunners 2 скоро выйдет из тени — анонсирован новый показ амбициозного сериала по Cyberpunk 2077
Классическая «Панель управления Nvidia» отправилась на пенсию — новые драйверы GeForce вышли без неё
HP сломала исправный пятилетний принтер обновлением прошивки и посоветовала купить новый
Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи 19 мин.
«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов 31 мин.
Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр 36 мин.
В популярной ОС для роботов обнаружена уязвимость, позволяющая перехватывать управление 54 мин.
«Роскомнадзор» заявил, что не собирает IP-адреса россиян у операторов связи 2 ч.
В Spotify теперь можно прослушивать статьи из журналов 2 ч.
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков? 2 ч.
С выходом нового патча для Escape from Tarkov игроки могут посетить «Ледокол» — атмосферную PvE-карту 4 ч.
Китай пресёк утечку ИИ-талантов за рубеж, запретив им выезд из страны без особого разрешения 5 ч.
Апокалипсис рабочих мест не наступил: Сэм Альтман признал, что переоценил опасность ИИ для рынка труда 6 ч.
Стартовали российские продажи наушников Anker Soundcore Liberty 5 Pro за 15 999 рублей и более доступных Space 2 21 мин.
Caviar превратила iPhone 17 Pro Max в золотой «трампофон» за $10 500 24 мин.
Honor представила наушники-клипсы Earbuds Clip Pro с автономностью до 47 часов и ценой $88 55 мин.
99 % руководителей компаний не исключают сокращений из-за ИИ 2 ч.
Acer готовит портативную консоль Predator Atlas 8 на платформе Intel Arc G3 2 ч.
Власти России отложили платную регистрацию смартфонов по IMEI 2 ч.
Выручка xFusion, отделившейся из-за санкций от Huawei, за четыре года выросла шестикратно на фоне поддержки ИИ-отрасли государством 3 ч.
Европейский Arm-процессор SiPearl Rhea1 для суперкомпьютеров стал на шаг ближе к массовому выпуску 4 ч.
Особенности и цена умного кольца Oura Ring 5 раскрыты в преддверии анонса 4 ч.
Asus представила ROG Rapture GT-BN98 Pro — свой первый геймерский маршрутизатор с Wi-Fi 8 4 ч.