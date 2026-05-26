В Spotify теперь можно прослушивать статьи из журналов

Музыкальная потоковая платформа Spotify представила новый формат в дополнение к музыке, аудиокнигам и подкастам — озвученные статьи из журналов. В регионах, где доступны аудиокниги, появились более 650 статей из журналов Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, Wired, Vanity Fair и Pitchfork.

Озвученные материалы имеют продолжительность до двух часов, и слушать их можно в рамках ежемесячного лимита на аудиокниги для пользователей Premium. Пользователи бесплатных тарифов могут «приобретать статьи индивидуально по $1,99», рассказали в Spotify, но не пояснили, что входит в эту сумму — покупка одной статьи или подписка только на этот формат.

«Со „Статьями“ мы представляем крупную журналистскую форму в аудиоформате как естественное дополнение к музыке, подкастам и аудиокнигам, ради которых люди уже заходят на Spotify, и фокусируемся на темах, которые, как мы знаем, им нравятся. Добавляя материалы короткой формы, мы достигаем аудитории там, где она находится, чтобы помочь в формировании здоровых привычек прослушивания, в конечном итоге увеличивая вовлечённость в чтение книг с течением времени», — заявили в администрации платформы.

Spotify активно расширяет присутствие вне музыкального формата. Недавно компания представила службы на основе искусственного интеллекта для создания ежедневных подкастов, плейлистов с аудиокнигами и ремиксов композиций от издателя Universal Music Group. Озвучиваются ли журнальные статьи тоже ИИ, в компании не уточнили.