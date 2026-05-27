Infinix представила ноутбук XBOOK B15 с процессорами AMD по цене от 43 999 рублей

Infinix объявила о пополнении линейки ноутбуков XBOOK новой моделью XBOOK B15 — универсальным решением для работы, учёбы и выполнения повседневных задач. Новинка сочетает в себе производительную начинку, отличную эргономику и современный внешний вид. Ноутбук предлагается в трёх конфигурациях на базе процессоров AMD Ryzen 5 и AMD Ryzen 7.

Флагманская модель XBOOK B15 оснащена восьмиядерным процессором AMD Ryzen 7 7735HS с тактовой частотой 3,2 ГГц, способным обеспечить в сочетании с 16 Гбайт оперативной и 512 Гбайт встроенной памяти высокопроизводительную работу при запуске ресурсоёмких приложений и игр, а также быструю загрузку системы и комфортную работу с объёмными файлами.

Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым экраном с разрешением 1920×1080 пикселей, обеспечивающим чёткое детализированное изображение. Аккумулятор ёмкостью 50 Вт·ч обеспечивает автономную работу устройства в течение до 8 часов. Благодаря поддержке быстрой зарядки на восполнение до 30 % заряда уходит всего 20 минут. Ноутбук отличается небольшим весом — всего 1,7 кг, что обеспечивает комфорт при ежедневном использовании и мобильной работе.

Благодаря клавиатуре с подсветкой и яркому экрану устройством можно пользоваться как в условиях слабой освещённости, так и под прямыми лучами солнечного света. Ноутбук оснащён оптимальным набором портов, что обеспечивает возможность подключения внешних накопителей, мониторов и других периферийных устройств без дополнительных адаптеров. А эффективная система охлаждения гарантирует комфортную для функционирования устройства температуру даже во время жарких игровых сражений.

Также доступны версии XBOOK B15 на процессорах AMD Ryzen 5 7535HS (6 ядер, 3/3 ГГц) и AMD Ryzen 5 7540U (6 ядер, 3,2 ГГц), предлагающие оптимальный баланс производительности для повседневной работы, учебы и развлечений.

Стоимость ноутбука XBOOK B15 R5-7535HS 16+512 Гбайт составляет 46 999 руб.

Две другие модели ноутбука примут участие в специальной промо-акции и до 30.06 будут доступны по следующим ценам:

  • XBOOK B15 R5-7540U 16+512 Гбайт — 43 999 руб. при рекомендованной розничной цене 46 999 руб.
  • XBOOK B15 R7-7735HS 16+512 Гбайт — 47 999 руб. при рекомендованной розничной цене 51 999 руб.
