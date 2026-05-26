Стартовали российские продажи наушников Anker Soundcore Liberty 5 Pro за 15 999 рублей и более доступных Space 2

Компания Anker объявила о запуске российских продаж полностью беспроводных наушников Soundcore Liberty 5 Pro, оборудованных передовым чипом искусственного интеллекта Thus, а также полноразмерных Soundcore Space 2.

Источник изображений: Anker

Anker отмечает, что TWS-наушники Soundcore Liberty 5 Pro официально включены в «Книгу рекордов Гиннесса» в категории самого высокого качества передачи голоса для полностью беспроводных наушников. Это стало возможным, благодаря целому набору средств. Здесь есть восемь внешних микрофонов, которые постоянно сканируют окружающую среду, а также два датчика костной проводимости, которые считывают механические вибрации голосовых связок — качественная передача речи обеспечивается даже при разговоре шёпотом.

Технология активного шумоподавления Adaptive ANC 4.0 предусматривает сканирование звукового потока с частотой 384 000 раза в секунду, что помогает наушникам мгновенно адаптироваться под изменения картины. Качественный звук обеспечивается технологией HearID 5.0, которая создаёт индивидуальный аудиопрофиль пользователя; а также алгоритмом AI Sound Enhancement, который восстанавливает до 65 % поступающих через Bluetooth-кодеки аудиоданных.

Поддерживаются 20 голосовых команд на английском, немецком, китайском и японском языках, благодаря которым можно управлять функциями наушников, не касаясь их руками. Присутствуют режимы Transparency и Easy Chat, позволяющие общаться, не отключая воспроизведения музыки. Время автономной работы наушников Anker Soundcore Liberty 5 Pro при включённой системе активного шумоподавления составляет 6,5 часов; если её отключить и учесть ресурс футляра, этот показатель увеличится до 28 часов.

На корпусе имеется 0,9-дюймовый сенсорный TFT-дисплей для управления настройками наушников без смартфона; поддерживаются технологии Google Fast Pair и Apple Find My; корпус имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP55. Anker Soundcore Liberty 5 Pro доступны в голубом, белом, розовом и чёрном цветах по цене 15 999 руб.

В продажу также поступили полноразмерные наушники Anker Soundcore Space 2. Они могут похвастаться 40-мм драйверами, поддержкой кодека для качественного аудио LDAC, а также четырёхступенчатой системой шумоподавления низких частот. Время автономной работы наушников составляет 50 часов со включённой системой активного шумоподавления или 70 часов без него. Anker Soundcore Space 2 доступны в мятном, белом и чёрном цветах. Рекомендованная цена в России — 10 999 руб. Обе модели уже поступили в продажу.

Теги: anker, наушники, россия
