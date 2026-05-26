Ящерица из Сахары подсказала учёным колёса для марсоходов, не вязнущие в песке

Природа снова показала учёным пример, как приспосабливаться к определённым условиям среды. На примере небольшой ящерицы из Сахары немецкие учёные разработали интересные колёса для марсохода, которым не грозит увязнуть в песке или забуксовать на сложных участках. В процессе движения колёса выписывают восьмёрку, создавая одновременно продольное и поперечное давление на поверхность, что немыслимо в случае обычных колёс.

Источник изображений: University of Würzburg

Концепцию и модель необычного марсохода предложили и испытали немецкие инженеры из Вюрцбургского университета (University of Würzburg). Ровер не просто катится по песку, а буквально «плывёт» по нему. Идея подсмотрена у песчаной ящерицы Scincus scincus, также называемой «песчаной рыбой» (African sandfish). Она способна зарываться в песок и благодаря волнообразным движениям тела буквально «плыть» в его толще со скоростью около 15 см/с. Это может быть важно для передвижения по песчаным дюнам Марса, в грунте которого обычные колёса часто скользят и буксуют. Для марсианской робототехники это серьёзная проблема.

Изюминка прототипа — колёса, которые вращаются не как обычные, а совершают виляющие «плавательные» движения, словно выписывая восьмёрки. Такая особенность создаёт не только продольную тягу, толкающую ровер вперёд, но и боковые силы, подобно тому, как тело песчаной ящерицы взаимодействует с сыпучим песком. Тем самым ровер оставляет на песке следы в виде синусоиды, демонстрируя более устойчивое движение по песчаной поверхности. Во время испытаний аппарат размером примерно с мини-холодильник перемещался по песчаной площадке, имитирующей марсианский грунт, проходил дистанцию, поворачивал и возвращался назад, как показано в видео.

Наличие прототипа не означает, что будущие марсианские аппараты NASA или ESA гарантированно перейдут на «колёса с восьмёркой». Но как доказательство концепции эта работа себя оправдала. Миллионы лет эволюции выработали практически идеальное решение для движения по песку. Прежде чем смотреть на звёзды, нелишне хорошенько посмотреть себе под ноги.

