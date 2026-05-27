В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения

В Калифорнии начал работу первый в штате промышленный объект по улавливанию и долговременному подземному хранению углекислого газа — Carbon TerraVault I, или CTV I. Штат поставил перед собой цель как можно скорее добиться углеродной нейтральности, но от ряда вредных производств тоже нельзя отказаться. Компромиссом стало улавливание промышленного CO2 и закачка его глубоко под землю.
Проект реализовало и развивает подразделение Carbon TerraVault компании California Resources Corporation (CRC). Первый объект расположен на месторождении Elk Hills в округе Керн, примерно в 30 км к западу от Бейкерсфилда. В мае 2026 года там началась первая закачка CO2, что перевело проект из стадии получения разрешений и строительства в сферу практической эксплуатации.
Техническая основа проекта — это геологическое хранение CO2 в истощённом нефтегазовом пласте 26R. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ранее выдало компании разрешение Class VI для использования этого естественного подземного резервуара в заявленных целях. Разрешение Class VI специально разработано для эксплуатации скважин с целью подземного хранения углекислого газа. В рамках разрешения предусмотрено бурение четырёх скважин глубиной более 1,5 км. Плановая закачка оценивается примерно в 1,46–1,5 млн тонн CO2 в год.
Расчётный срок закачки составляет 26 лет, а совокупный объём хранения — почти 38 млн тонн CO2. Сначала под землю будут закачивать сопутствующий добыче нефти и газа углекислый газ. Компания CRC продолжает эксплуатировать нефтяное месторождение, и углекислый газ остаётся побочным продуктом этой деятельности. Теперь его будут возвращать под землю. В перспективе к площадке могут подключить дополнительные источники промышленных выбросов CO2, но для этого потребуются отдельные согласования.
Также компания подала заявку на создание на территории штата восьми подобных хранилищ, совокупная ёмкость которых составит около 352 млн тонн CO2. Поскольку воздух на нашей планете общий, Калифорния будет делать его чище не лично для себя, а для всех её жителей.
Источник: