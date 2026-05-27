Сегодня 27 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда В Калифорнии впервые начали закачивать у...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения

В Калифорнии начал работу первый в штате промышленный объект по улавливанию и долговременному подземному хранению углекислого газа — Carbon TerraVault I, или CTV I. Штат поставил перед собой цель как можно скорее добиться углеродной нейтральности, но от ряда вредных производств тоже нельзя отказаться. Компромиссом стало улавливание промышленного CO2 и закачка его глубоко под землю.

Источник изображения: CRC

Источник изображения: CRC

Проект реализовало и развивает подразделение Carbon TerraVault компании California Resources Corporation (CRC). Первый объект расположен на месторождении Elk Hills в округе Керн, примерно в 30 км к западу от Бейкерсфилда. В мае 2026 года там началась первая закачка CO2, что перевело проект из стадии получения разрешений и строительства в сферу практической эксплуатации.

Техническая основа проекта — это геологическое хранение CO2 в истощённом нефтегазовом пласте 26R. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ранее выдало компании разрешение Class VI для использования этого естественного подземного резервуара в заявленных целях. Разрешение Class VI специально разработано для эксплуатации скважин с целью подземного хранения углекислого газа. В рамках разрешения предусмотрено бурение четырёх скважин глубиной более 1,5 км. Плановая закачка оценивается примерно в 1,46–1,5 млн тонн CO2 в год.

Расчётный срок закачки составляет 26 лет, а совокупный объём хранения — почти 38 млн тонн CO2. Сначала под землю будут закачивать сопутствующий добыче нефти и газа углекислый газ. Компания CRC продолжает эксплуатировать нефтяное месторождение, и углекислый газ остаётся побочным продуктом этой деятельности. Теперь его будут возвращать под землю. В перспективе к площадке могут подключить дополнительные источники промышленных выбросов CO2, но для этого потребуются отдельные согласования.

Также компания подала заявку на создание на территории штата восьми подобных хранилищ, совокупная ёмкость которых составит около 352 млн тонн CO2. Поскольку воздух на нашей планете общий, Калифорния будет делать его чище не лично для себя, а для всех её жителей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис
В США выпустили первое в мире пиво с добытым прямо из окружающего воздуха CO₂
От тысяч к десяткам миллионов: гонка ИИ разогнала спрос на углеродные кредиты среди техногигантов
Профсоюз Samsung поддержал сделку по новой системе премирования 74 % голосов
Micron Technology преодолела рубеж в $1 трлн капитализации на волне ИИ-бума
Qualcomm и ByteDance заключили соглашение о поставках специализированных ASIC для ИИ
Теги: углекислый газ, экология, калифорния
углекислый газ, экология, калифорния
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
«Помогите нам построить Вайс-Сити»: хакеры начали массово использовать ажиотаж вокруг GTA VI против фанатов
Классическая «Панель управления Nvidia» отправилась на пенсию — новые драйверы GeForce вышли без неё
Глава Take-Two объяснил, почему отказывается признавать Red Dead Online упущенной возможностью
CD Projekt Red в разгар слухов о третьем дополнении к The Witcher 3: Wild Hunt анонсировала юбилейный стрим по «Кровь и вино» 23 мин.
Серверы с ИИ-агентами по всему миру оказались под угрозой из-за ошибки фреймворка Starlette 4 ч.
Предустановленное ПО в смартфонах Motorola начало подменять партнёрские ссылки на Amazon 5 ч.
Верховный суд РФ разрешил бывшим сотрудникам Oracle оставить себе миллионные выходные пособия 10 ч.
Косплеер смастерил куртку из Cyberpunk 2077 с OLED-воротником, на котором можно играть в Cyberpunk 2077 11 ч.
Продажи беспощадной ролевой песочницы Kenshi превысили 3 миллиона копий, а Kenshi 2 «превзойдёт ваши ожидания» 12 ч.
Власти США начали считать протесты против ИИ и ЦОД проявлением «антитехнологического экстремизма» 14 ч.
Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи 15 ч.
«Цены на подписку растут, а качество игр падает»: июньская подборка PS Plus разочаровала фанатов 15 ч.
Nvidia выпустила драйвер без «Панели управления», но с поддержкой 007 First Light, World of Tanks: Heat и других новых игр 15 ч.
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения 59 мин.
Профсоюз Samsung поддержал сделку по новой системе премирования 74 % голосов 2 ч.
Micron Technology преодолела рубеж в $1 трлн капитализации на волне ИИ-бума 4 ч.
Qualcomm и ByteDance заключили соглашение о поставках специализированных ASIC для ИИ 5 ч.
Новая статья: Обзор видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9070 OC 8 ч.
Серверные Arm-процессоры NVIDIA Vera обогнали современные Intel Xeon и AMD EPYC в некоторых тестах 8 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI: прокачка на максимум 9 ч.
Gigabyte подарит 1 грамм чистого золота покупателям RTX 5090 за $5250 — но не всем 10 ч.
Intel на днях представит платформу Arc G3 для портативных игровых приставок 10 ч.
Cooler Master выпустила СЖО B360 TV ARGB с 6-дюймовым поворотным экраном 10 ч.