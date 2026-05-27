В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения

В Калифорнии начал работу первый в штате промышленный объект по улавливанию и долговременному подземному хранению углекислого газа — Carbon TerraVault I, или CTV I. Штат поставил перед собой цель как можно скорее добиться углеродной нейтральности, но от ряда вредных производств тоже нельзя отказаться. Компромиссом стало улавливание промышленного CO2 и закачка его глубоко под землю.

Проект реализовало и развивает подразделение Carbon TerraVault компании California Resources Corporation (CRC). Первый объект расположен на месторождении Elk Hills в округе Керн, примерно в 30 км к западу от Бейкерсфилда. В мае 2026 года там началась первая закачка CO 2 , что перевело проект из стадии получения разрешений и строительства в сферу практической эксплуатации.

Техническая основа проекта — это геологическое хранение CO 2 в истощённом нефтегазовом пласте 26R. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) ранее выдало компании разрешение Class VI для использования этого естественного подземного резервуара в заявленных целях. Разрешение Class VI специально разработано для эксплуатации скважин с целью подземного хранения углекислого газа. В рамках разрешения предусмотрено бурение четырёх скважин глубиной более 1,5 км. Плановая закачка оценивается примерно в 1,46–1,5 млн тонн CO 2 в год.

Расчётный срок закачки составляет 26 лет, а совокупный объём хранения — почти 38 млн тонн CO 2 . Сначала под землю будут закачивать сопутствующий добыче нефти и газа углекислый газ. Компания CRC продолжает эксплуатировать нефтяное месторождение, и углекислый газ остаётся побочным продуктом этой деятельности. Теперь его будут возвращать под землю. В перспективе к площадке могут подключить дополнительные источники промышленных выбросов CO 2 , но для этого потребуются отдельные согласования.