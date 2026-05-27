Сайт для оформления виз в Великобританию случайно опубликовал десятки тысяч паспортов и селфи заявителей

На сайте UK Visa Portal в общем доступе оказались сканы паспортов и фото заявителей, которые зарегистрировались и оплатили услуги для получения иммиграционной визы в Великобританию.

О проблеме новостному ресурсу TechCrunch сообщило анонимное лицо — по его сведениям, в общем доступе оказались не менее 100 000 документов от людей, которые загрузили сканы своих паспортов и селфи в рамках процедуры подачи заявки. Подчёркивается, что сайт не связан с властями Великобритании; поступали жалобы, что люди по ошибке оплачивали услуги частной компании вместо того, чтобы обращаться на государственные ресурсы. TechCrunch удалось подтвердить, что сайт UK Visa Portal стал источником утечки; подлинность персональных данных была установлена, когда редакция ресурса связалась с некоторыми из пострадавших.

На самом сайте отсутствует возможность сообщать о проблемах безопасности, имена и контакты руководства компании также отсутствуют. TechCrunch направил на указанный в качестве контактного адрес электронное письмо, чтобы предупредить о проблеме и уточнить, кому из руководства можно сообщить подробности об инциденте — рядовым сотрудникам службы поддержки такие сведения не передают. Ответили люди, представившиеся юристами и сотрудниками PR-агентства компании, но и им информацию передавать не стали.

От руководства UK Visa Portal ответа так и не поступило, проблема остаётся открытой. В этой связи TechCrunch опубликовал материал о факте проблемы, чтобы снизить риски конфиденциальности для тех, кто собирался воспользоваться услугами компании. Заявки на получение иммиграционной визы принимаются на официальных ресурсах британских властей.

Теги: великобритания, утечка данных, виза
