Минцифры расширило список данных о россиянах, которые операторы должны передавать силовикам

Минцифры обновило требования к операторам связи для проведения оперативно-разыскных мероприятий, расширив перечень данных, которые они должны собирать и передавать силовым структурам, пишет «Коммерсантъ».

Источник изображения: Utsman Media/unsplash.com

В опубликованном 22 мая на портале «Официальное опубликование правовых актов» документе перечислены обновлённые правила, согласно которым организаторы распространения информации и владельцы автономных систем должны настраивать свои системы для работы с системой оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ).

Данные, которые должны быть доступны для поиска в системе по запросам уполномоченного органа, включают сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации и связанные с ними объекты: паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и организационные сведения. Также в документе отдельно указано, как именно система должна обмениваться данными (через язык GraphQL, протокол WebSocket и интерфейсы HTTP).

В Минцифры пояснили, что документ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. «Установка такого оборудования необходима для обеспечения безопасности», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе «Ростелекома» сообщили «Коммерсанту», что оборудование компании «в целом отвечает современным требованиям, но может потребоваться модернизация после детальной проработки новой задачи и уточнения регуляторных требований».

Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров объяснил обновление требований развитием технологий, благодаря которому интернет стал гораздо более сложным и зашифрованным, а прежние инструменты для снятия информации больше неэффективны. Также он отметил расширение круга организаций, обязанных устанавливать это оборудование.

Стоимость внедрения минимального ПАК для СОРМ начинается от 5 млн руб., что не так уж и мало для небольших организаций, считает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. Он допустил, что может усилиться роль услуг «аутсорминга», когда собственники СОРМ будут через свои каналы передавать данные других компаний. При этом архитектура подразумевает отсутствие доступа владельца СОРМ к данным, которые передаются в рамках «аутсорминга».

Теги: минцифры россии, мобильная связь, данные
