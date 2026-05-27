Китайцы сделали роботу кисть с почти человеческой гибкостью — пожмёт руку, погладит и обнимет как человек

Китайская компания Xynova представила Flex 2 — второе поколение гибридной роботизированной кисти для человекоподобных роботов, в том числе с ИИ. Обновлённый вариант кисти стал ещё ближе к человеческой по возможностям, показав улучшенную реакцию на захват, удержание и противодействие проскальзыванию. С нею рука робота будет уже почти как в сериале «Мир Дикого Запада» — надень такую в перчатку, и контакт с ней можно спутать с рукопожатием человека.

Одна из перспективных особенностей новой кисти — сочетание малой массы и способности удерживать значительный вес нагрузки. Кисть весит всего 400 г, имеет пять пальцев и 23 степени свободы, что позволяет ей не просто сжимать и разжимать пальцы, но и выполнять более сложные варианты хвата. При этом она способна кратковременно удерживать предметы массой до 12 кг, а длительно — до 4 кг. Для заявленной массы кисти это очень высокий показатель: фактически кисть способна кратковременно удерживать груз примерно в 30 раз тяжелее собственной массы.

Конструктивно кисть Flex 2 использует гибридный привод — сочетание тросового механизма (аналога человеческих сухожилий) и прямого привода, что обеспечивает компромисс между гибкостью, силой и точностью. Так, компания заявляет о повторяемости движений с погрешностью ±0,1 мм и точности контроля усилия до 0,05 Н (давление, эквивалентное массе 5 г в условиях Земли). Кисть способна выполнять до двух полных сжатий кулака в секунду, а встроенные датчики и мультимодальное восприятие позволяют определять проскальзывание предмета и корректировать силу хвата в реальном времени.

Разработчик также делает упор на надёжность и интеграцию кисти в реальные робототехнические платформы. Заявлены миллионы циклов повторяющихся движений, защита от пыли, падений и ударов, износостойкость, защита поверхности ладони от проколов, мягкая заменяемая «кожа» и безопасные швы без защемления. Важная деталь проекта — открытая среда разработки и API для интеграции фактически с любыми человекоподобными роботами. По сути, кисть Flex 2 нацелена на одну из самых сложных задач современной робототехники: дать роботу не просто «клешню», а лёгкую, чувствительную и достаточно сильную кисть для работы с инструментами, хрупкими объектами и предметами произвольной формы.