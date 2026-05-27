Флагманским смартфонам Samsung предрекли резкое подорожание в июне

Смартфоны флагманской линейки Samsung Galaxy S26 в этом году оказались дороже, чем в прошлом, но этим компания, видимо, не ограничится — она готовит очередное повышение цен. Причина прежняя — мировой дефицит и подорожание чипов оперативной и постоянной памяти.

Уже в первую неделю июня Samsung готовится повысить цены на флагманские смартфоны в Греции, сообщил местный ресурс TechManiacs. Корректировка коснётся серии Galaxy S, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и моделей Galaxy FE. Все устройства подорожают минимум на €100, и чем больше памяти на устройстве, тем сильнее оно подорожает.

Ранее корейский производитель уже поднимал цены на свою продукцию в Европе — тогда смартфоны семейства Galaxy S26 прибавили от €50 до €80. То есть желающим приобрести флагманские смартфоны Samsung придётся платить ещё больше — инициатива производителя негативно скажется и на тех, кому приглянулся недорогой флагман вроде Galaxy S25 FE. И европейским рынком компания, вероятно, не ограничится.

На 22 июля компания, по неподтверждённым данным, запланировала мероприятие Samsung Unpacked. В этот день она, как ожидается, представит складные смартфоны Galaxy Z Fold 8 (Wide Fold), Galaxy Z Fold 8 Ultra и Galaxy Z Flip 8, и едва ли будет сюрпризом, если они окажутся дороже прошлогодних. В этом году из-за дефицита памяти цены на свою продукцию подняли также китайские бренды Oppo, OnePlus, Vivo и Xiaomi.

Теги: samsung, смартфон, подорожание
