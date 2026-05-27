Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России

Владеющая национальным корейским мессенджером KakaoTalk корпорация Kakao Corp подала в Роспатент заявку на регистрацию соответствующего бренда в стране — информацию об этом опубликовал сервис Rusprofile.

Среди перечисленных в заявке вариантов использования товарного знака числятся программы и приложения, рекламные услуги, передача сообщений, а также сервисы соцсетей. Бесплатный мессенджер KakaoTalk предназначается для обмена сообщениями и совершения звонков. Он начал работать в 2010 году; сейчас приложение доступно на смартфонах под управлением Apple iOS и Google Android, а также на ПК.

После замедления и блокировки WhatsApp и Telegram сервис KakaoTalk оказался одной из платформ, на которых резко выросло число пользователей из России. Россияне, лишившиеся возможности общаться через привычные мессенджеры, стали искать альтернативные решения — российская аудитория азиатских сервисов подскочила сразу на 60 %, подсчитали эксперты.

Теги: kakaotalk, мессенджер, россия
