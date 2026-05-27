Alibaba заявила, что смогла запустить Android 16 на процессорах RISC-V

Входящее в Alibaba научно-исследовательское подразделение DAMO Academy запустило Google Android 16 на процессорах XuanTie 9-й серии — эти чипы построены на открытой архитектуре RISC-V.

Гигант электронной коммерции не уточнил, какой именно процессор удалось запустить под Android 16, а это важно, потому что линейка XuanTie 9-й серии включает широкий ассортимент чипов от небольшой производительности до серверных моделей. DAMO направила результаты работы «первой группе стратегических клиентов XuanTie», чтобы те использовали проект для «ускорения изучения новых сценариев использования интеллектуальных терминалов на базе RISC-V и значительного сокращения цикла от прототипа до запуска продукта».

Что именно подразумевается под «интеллектуальными терминалами», установить не удалось, но Android может применяться в широком спектре устройств, включая смартфоны, цифровые экраны, ПК и даже промышленное оборудование. Под «стратегическими клиентами», очевидно, понимаются производители, которые сегодня пользуются процессорами Qualcomm или MediaTek, тогда как Пекин уже задал курс на технологическую самодостаточность страны — Huawei, например, полностью отказалась от Android и запускает на собственных чипах свою Harmony OS, чтобы не зависеть от воли США.

DAMO Academy удалось опередить проект RISC-V Software Ecosystem (RISE), в который она входит. Этот проект стремится обеспечить возможность запускать на процессорах RISC-V важное ПО — в противном случае смысла развивать чипы на этой архитектуре нет. Помимо Huawei и Alibaba, собственные процессоры разрабатывает китайский интернет-гигант Baidu; а у Lenovo даже есть подразделение Kaitian, которое выпускает продукцию на китайских процессорах.