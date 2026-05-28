Chuwi выпустила ноутбук CoreBook Air класса Copilot+ PC — с Intel Core Ultra и безоблачным ИИ

Компания Chuwi представила ноутбук CoreBook Air класса Copilot+ PC, отличающийся производительным процессором, высокой автономностью и поддержкой ИИ на локальном уровне, без надобности подключения к облаку. Сочетая небольшой вес с компактными размерами, ноутбук подойдёт студентам, авторам контента и профессионалам, которым нужен мощный мобильный компьютер.

Chuwi CoreBook Air базируется на восьмиядерном процессоре Intel Core Ultra 5 226V, основанном на архитектуре Lunar Lake и изготовленном по 3-нм техпроцессу с поддержкой 8 вычислительных потоков и тактовой частотой до 4,5 ГГц. Процессор обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность при запуске ресурсоёмких приложений. Интегрированный нейропроцессор (NPU) с пиковым быстродействием 40 TOPS обеспечивает ускорение работы локальных ИИ-приложений, гарантируя конфиденциальность данных пользователя. По заявлению производителя, ноутбук CoreBook Air класса Copilot+ PC предлагает до 97 TOPS общей ИИ-производительности, позволяя создавать ИИ-контент в кратчайшие сроки.

Ноутбук оснащён 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X 8533 MT/s, что обеспечивает минимальные задержки при интенсивной работе в режиме многозадачности. Ёмкость твердотельного накопителя составляет 512 Гбайт (PCIe 3.0). Также поддерживается апгрейд до PCIe 4.0 x4, что позволит увеличить скорость передачи данных в будущем.

IPS-дисплей с диагональю 14 дюймов, разрешением 2.8K (2880×1800 пикселей) и частотой обновления 90 Гц обеспечивает 100-процентный охват цветового пространства sRGB, гарантируя яркое изображение с чётким текстом и плавной прокруткой, а также комфортную для глаз работу в течение длительного времени. Для участия в видеоконференциях и видеозвонков предусмотрена 2-Мп веб-камера с защитной шторкой.

Несмотря на тонкий корпус и небольшой вес ноутбук оборудован ёмким аккумулятором на 55 Вт·ч, поддерживающим продолжительную автономную работу устройства без подзарядки, включая до 15 часов воспроизведения видео. Комплектный адаптер питания 65W USB-C PD обеспечивает восполнение заряда батареи до 63 % всего за один час.

Коммуникационные возможности Chuwi CoreBook Air включают поддержку Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, два порта Thunderbolt 4, три порта USB-A, HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиоразъём для подключения наушников. Размеры корпуса из алюминиевого сплава составляют 312,9 × 222,5 × 16,8 мм, вес — 1,2 кг.

Ноутбук поставляется с предустановленной ОС Windows 11 Pro с функциями Copilot+ PC, включая Click to Do, Cocreator и Live Captions. Имеющаяся отдельная ИИ-клавиша обеспечивает мгновенный доступ к ИИ-помощнику Microsoft Copilot.

Ноутбук Chuwi CoreBook Air уже доступен для предзаказа по рекомендованной цене $749.