«Росатом» изготовил и отправил на верфь первый реактор РИТМ для плавучей АЭС

На подмосковном заводе «ЗиО-Подольск», входящем в Машиностроительный дивизион «Росатома», изготовили первую реакторную установку РИТМ-200С для головного атомного плавучего энергоблока ПЭБ-106 и отправили её на верфь. Этот энергоблок создан для серии ПЭБ, предназначенных для медного промышленного кластера на Дальнем Востоке. Из 80 проектов в области малой атомной энергетики в мире только у «Росатома» есть воплощенные в металле предложения в области плавучих АЭС.

ПЭБ-106 будет оснащён двумя реакторными установками РИТМ-200С электрической мощностью по 58 МВт каждая. РИТМ-200С — это модификация судового реактора РИТМ-200, уже применяемого на атомных ледоколах проекта 22220: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Завершение изготовления первого реактора открывает следующий этап — монтаж энергетического оборудования в корпус плавучего энергоблока.

В целом проект предсказуемо опирается на опыт атомного ледокольного флота. По словам главы Машиностроительного дивизиона Игоря Котова, изготовленный реактор стал уже 14-м РИТМом разной мощности, созданным для атомных ледоколов и плавучих энергоблоков. Ещё 14 реакторных установок РИТМ-200 находятся на разных стадиях производства. Улучшенная конструкция реакторов РИТМ-200С сделала их примерно в 1,5 раза компактнее и мощнее аналогов предыдущих поколений.

Плавучие энергоблоки рассматриваются как решение для удалённых территорий и промышленных объектов с выходом к морю, где трудно или дорого строить крупную наземную энергетическую инфраструктуру. «Росатом» уже эксплуатирует плавучую АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке: с 2020 года она выработала более 1,2 млрд кВт·ч электроэнергии и, по данным компании, позволила избежать выброса свыше 400 тыс. тонн парниковых газов. Новая серия ПЭБ-106 должна расширить этот опыт — от снабжения города и региона до обеспечения крупного промышленного кластера.

Всего для Баимского ГОКа «Росатом» изготовит четыре плавучих реактора РИТМ-200С. К этому проекту проявляют интерес и зарубежные клиенты. В частности, на днях ПЭБ были предложены Бразилии. Также они потенциально интересны прибрежным странам Африки, Латинской Америки и Азии.