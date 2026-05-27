Сегодня 27 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда «Росатом» изготовил и отправил на верфь ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Росатом» изготовил и отправил на верфь первый реактор РИТМ для плавучей АЭС

На подмосковном заводе «ЗиО-Подольск», входящем в Машиностроительный дивизион «Росатома», изготовили первую реакторную установку РИТМ-200С для головного атомного плавучего энергоблока ПЭБ-106 и отправили её на верфь. Этот энергоблок создан для серии ПЭБ, предназначенных для медного промышленного кластера на Дальнем Востоке. Из 80 проектов в области малой атомной энергетики в мире только у «Росатома» есть воплощенные в металле предложения в области плавучих АЭС.

Источник изображения: «Росатом»

Источник изображения: «Росатом»

ПЭБ-106 будет оснащён двумя реакторными установками РИТМ-200С электрической мощностью по 58 МВт каждая. РИТМ-200С — это модификация судового реактора РИТМ-200, уже применяемого на атомных ледоколах проекта 22220: «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Завершение изготовления первого реактора открывает следующий этап — монтаж энергетического оборудования в корпус плавучего энергоблока.

В целом проект предсказуемо опирается на опыт атомного ледокольного флота. По словам главы Машиностроительного дивизиона Игоря Котова, изготовленный реактор стал уже 14-м РИТМом разной мощности, созданным для атомных ледоколов и плавучих энергоблоков. Ещё 14 реакторных установок РИТМ-200 находятся на разных стадиях производства. Улучшенная конструкция реакторов РИТМ-200С сделала их примерно в 1,5 раза компактнее и мощнее аналогов предыдущих поколений.

Плавучие энергоблоки рассматриваются как решение для удалённых территорий и промышленных объектов с выходом к морю, где трудно или дорого строить крупную наземную энергетическую инфраструктуру. «Росатом» уже эксплуатирует плавучую АЭС «Академик Ломоносов» на Чукотке: с 2020 года она выработала более 1,2 млрд кВт·ч электроэнергии и, по данным компании, позволила избежать выброса свыше 400 тыс. тонн парниковых газов. Новая серия ПЭБ-106 должна расширить этот опыт — от снабжения города и региона до обеспечения крупного промышленного кластера.

Всего для Баимского ГОКа «Росатом» изготовит четыре плавучих реактора РИТМ-200С. К этому проекту проявляют интерес и зарубежные клиенты. В частности, на днях ПЭБ были предложены Бразилии. Также они потенциально интересны прибрежным странам Африки, Латинской Америки и Азии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт
В Китае стартовали испытания мощнейшего мобильного атомного реактора на грузовом автомобиле
В США начали строить первый ядерный реактор нового поколения — за этим стоит Билл Гейтс
Роскомнадзор оштрафовал десятки провайдеров за непредоставление IP-адресов абонентов
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
Пентагон опубликовал 64 новых файла о НЛО и пообещал продолжить раскрывать материалы
Теги: реакторы, аэс, плавучий, росатом
реакторы, аэс, плавучий, росатом
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Флагманским смартфонам Samsung предрекли резкое подорожание в июне
Критики вынесли вердикт шпионскому боевику 007 First Light — лучший «Джеймс Бонд» или Hitman для казуальных игроков?
Масштабный разворот внешнего ядра Земли, начавшийся в 2010 году, может оказаться временным явлением
HP сломала исправный пятилетний принтер обновлением прошивки и посоветовала купить новый
Alibaba заявила, что смогла запустить Android 16 на процессорах RISC-V 2 ч.
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России 2 ч.
«Будто снова вернулся домой»: художник покорил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Балморы в реалистичном масштабе 4 ч.
CD Projekt Red анонсировала сюжетное дополнение «Баллады прошлого» к The Witcher 3: Wild Hunt и повышение системных требований игры 5 ч.
Трилогия классических стратегий Empire Earth спустя 25 лет вышла в Steam — в том числе российском 6 ч.
ИИ уличили в расизме при найме на работу 6 ч.
Sony без предупреждения сняла с продажи один из первых эксклюзивов PS5 7 ч.
Безумству храбрых: французский инженер троллит IT-гигантов сатирическими ИИ-нарезками с индюком 7 ч.
Apple усложнит жизнь уличным ворам — iPhone будет автоматически блокироваться, если его вырвут из рук 7 ч.
Пользователи бегут от Google из-за ИИ — поисковик DuckDuckGo резко прирос аудиторией 7 ч.
Raspberry Pi 6 выйдет не раньше 2028 года 27 мин.
SpaceX признала: для орбитального ИИ ей катастрофически не хватает чипов — и TeraFab может не спасти 45 мин.
После премиальных Googlebook выйдут Android-ноутбуки подешевле, пообещала Google 53 мин.
Broadcom представила чип-шлюз 50G PON с ИИ и постквантовой криптографией 2 ч.
Bull поставила Финляндии суперкомпьютер Roihu с производительностью до 49 Пфлопс 2 ч.
«Росатом» изготовил и отправил на верфь первый реактор РИТМ для плавучей АЭС 2 ч.
Германия и Испания выступили против отказа от оборудования Huawei по требованию ЕС 2 ч.
Охлаждать процессоры без возни с термопастой поможет термопрокладка на углеродных нанотрубках 3 ч.
Беспилотный автобус в Гётеборге успел совершить только два рейса — и в него врезался трамвай 4 ч.
Logitech представила эргономичный комплект мыши и клавиатуры Signature Comfort Plus 4 ч.