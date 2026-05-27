Xreal выпустила 300-долларовые AR-очки X By Xreal a01 с оптической стабилизацией и сменной передней оправой

Разработчик AR-очков Xreal объявил о запуске нового суббренда X By Xreal (XBX), под которым вышли новые очки дополненной реальности a01, отличающиеся доступной ценой, поддержкой режима стабилизации изображения и сменной передней оправой, позволяя её менять по своему вкусу.

Источник изображений: Android Authority

Смарт-очки X By Xreal a01 оснащены Micro-OLED-дисплеем с разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1600 кд/м2 и поддержкой HDR10. Xreal сообщила, что очки весят всего 62 г, что делает их самыми лёгкими в этой категории. Следует отметить, что a01, как и другие AR-очки Xreal, не имеют встроенного аккумулятора, поэтому для просмотра контента их необходимо подключать к телефону или ноутбуку через проводное соединение.

X By Xreal a01 поставляются со сменными передними оправами, позволяющими пользователям менять их в зависимости от одежды, настроения или предпочтений. Сменные передние оправы выпускаются в трёх вариантах дизайна — Sport, Stealth и Classic. Компания также предлагает пользователям печатать собственные варианты передней оправы на 3D-принтере.

У a01 нет поддержки степеней свободы (DoF) для отслеживания движений головы пользователя и его перемещения в пространстве, которая имеется у смарт-очков премиум-класса. Вместе с тем устройство получило новую систему стабилизации изображения, разработанную для обеспечения комфортного просмотра во время поездок. То, что Xreal называет «первым в отрасли пространственным алгоритмом стабилизации», позволяет сохранить чёткость изображения, уменьшая воздействие тряски во время движения в метро или полёта на самолёте. Как и некоторые предыдущие очки Xreal, модель a01 также поддерживает прозрачный и иммерсивный режимы просмотра.

X By Xreal a01 уже доступны для покупки в Китае. В июле они поступят в продажу в США по цене $299.

Теги: xreal, умные очки, дополненная реальность
