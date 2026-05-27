Большая игра в компактном формате: критики вынесли вердикт олдскульному приключению Mina the Hollower от создателей Shovel Knight

В преддверии скорого релиза первые оценки западных критиков получила новая игра от разработчиков культового платформера Shovel Knight из студии Yacht Club Games — 8-битный приключенческий экшен Mina the Hollower.

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже больше 70 обзоров Mina the Hollower со средней оценкой от 85 % (Switch 2) до 93 % (PC). На OpenCritic картина схожая — 92 % при 30 отзывах (игру рекомендуют 97 % журналистов).

Таким образом, Mina the Hollower получила оценки даже выше Shovel Knight — на релизе оригинальных версий для PC, Nintendo Wii U и 3DS в 2014 году игра заслужила 85−90 % (Metacritic).

Рецензенты остались в восторге от огромного и насыщенного мира, требовательной, но доступной боевой системы, разнообразия врагов и боссов, смеси знакомых идей в уникальной обработке и олдскульной графики в стиле игр с Game Boy Color.

В минусы игре записали жестокие скачки сложности (имеется широкий выбор настроек доступности), недостаточно информативную карту, слабый упор на сюжет и не всегда разборчивую картинку (из-за особенностей олдскульной графики).

Критики сходятся во мнении, что Mina the Hollower доказала — успех Shovel Knight не был случайностью. У Yacht Club Games получилась большая игра в компактном формате и ещё один шедевр независимого игростроя.

Mina the Hollower поступит в продажу 29 мая 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2 с текстовым переводом на русский язык. Стоимость игры составит $20.