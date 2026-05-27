Gigabyte выпустила вторую ревизию GeForce RTX 5060 Gaming OC — она стала быстрее на 7 МГц

Компания Gigabyte выпустила ещё один вариант видеокарты GeForce RTX 5060. Речь идёт о модели GeForce RTX 5060 Gaming OCV2-8GD. Карта уже появилась в продаже в Японии, где, согласно местным источникам, стоит 64 500 иен (с НДС) или около $405.

Версия V2, по всей видимости, представляет собой незначительное обновление существующей модели Gaming OC. По сравнению с предыдущим вариантом, новинка имеет всего лишь на 7 МГц более высокую Boost-частоту GPU — 2602 МГц вместо 2595 МГц.

Остальные характеристики карты остались без изменений. Оба варианта оснащены одинаковым объёмом памяти — 8 Гбайт GDDR7 с 128-битной шиной. Обе карты также используют интерфейс PCIe 5.0, один 8-контактный разъём питания и одинаковую систему охлаждения Windforce с тремя вентиляторами.

Размеры GeForce RTX 5060 Gaming OC V2 8G остались прежними — 281 × 119 × 40 мм. Набор внешних разъёмов тоже не изменился: три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.

Теги: видеокарта, geforce rtx 5060, gigabyte, blackwell
