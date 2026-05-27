Telegram в России оштрафовали в третий раз за месяц

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на 7 млн рублей по причине неудаления контента, распространение которого запрещено на территории России. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

«Таганский районный суд города Москвы 27 мая 2026 года признал Telegram Messenger Inc. виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отметим, что с начала мая московский суд уже дважды штрафовал Telegram. Первый раз был вынесен штраф в размере 7 млн рублей по ч. 4 ст. 13.41 КоАП, а второй — на 3,8 млн рублей по ч. 2 ст. 13.41 КоАП.

Теги: telegram, россия, штраф
