Valve возобновила продажи Steam Deck, но цена взлетела на сотни долларов

Портативная консоль Valve Steam Deck OLED вернулась в продажу, но стала значительно дороже. Версия устройства с накопителем на 512 Гбайт можно будет приобрести за $789, а за модель с накопителем на 1 Тбайт придётся заплатить $949 — это соответственно на $240 и $300 больше, чем было ещё пару месяцев назад.

В сообщении Valve в блоге сказано, что повышение цен «связано с ростом затрат на оперативную память и накопители». «Сама Steam Deck не изменилась; новые цены отражают текущее состояние стоимости компонентов и другие глобальные логистические проблемы, затрагивающие всю отрасль в целом», — сказано в сообщении Valve.

Ранее вариант Steam Deck OLED с накопителем на 512 Гбайт можно было купить за $549, а модель с накопителем на 1 Тбайт — за $649. Поскольку доступные игровые ноутбуки исчезли с рынка ранее, портативные консоли Valve считались устройствами с хорошим соотношением цены и качества. Однако ещё в феврале обозначился дефицит Steam Deck OLED, обусловленный теми же проблемами с нехваткой чипов памяти.

В этом свете консоли Lenovo Legion Go 2 за $1350 и Asus ROG Xbox Ally X за $1000 уже не кажутся чрезмерно дорогими. Базовая версия Asus ROG Xbox Ally, несмотря на некоторые проблемы с производительность, может выглядеть привлекательней, чем когда-либо, если производитель сумеет сохранить цену в $600.

Глобальный дефицит чипов памяти негативно отразился на планах Valve по выпуску новых аппаратных продуктов, таких как Steam Machine и Steam Frame. Запуск этих устройств вынужденно перенесли с первого квартала 2026 года на более поздний срок. На фоне повышения стоимости уже выпущенных портативных консолей можно предположить, что новые устройства окажутся ещё дороже, чем предполагалось ранее.