LG задумалась о продаже своего 60-летнего телевизионного бизнеса китайской Hisense

Компания LG, возможно, готовится уйти с ещё одного крупного рынка потребительской электроники: отказавшись от выпуска смартфонов, она может прекратить и производство телевизоров — им она занималась 60 лет.

Источник изображения: Mohammad Dadkhah / unsplash.com

Корейский электронный гигант недавно обсуждал планы реструктуризации своего бизнеса по производству телевизоров с китайской Hisense, не исключая возможности полной продажи направления, сообщило корейское издание EBN. Руководство LG посетило Пекин, где встречалось с высокопоставленными представителями Hisense, чтобы обсудить будущее телевизионного сегмента LG. Ни одна из компаний не подтвердила сделку, и проверить эту информацию пока не удалось.

Но даже сама вероятность, что LG уйдёт с рынка телевизоров, не даёт остаться равнодушным. Компания не один десяток лет была здесь одним из крупнейших игроков. Корни этого бизнеса уходят в 1966 год, когда предшественник компании GoldStar выпустил в Корее чёрно-белый телевизор; если теперь LG уйдёт с этого рынка, 60-летняя история компании по данному направлению оборвётся.

Знатокам экосистемы Android история может показаться знакомой: в 2021 году LG закрыла свой бизнес по производству смартфонов, который несколько предшествующих лет приносил одни убытки; с производства сняли такие популярные модели как LG Wing и смартфоны серии V. Тогда компания заявила о намерении заняться более прибыльными направлениями, такими как компоненты для электромобилей, устройства умного дома и робототехника. Это же теперь может оказаться верно для телевизионного направления.

В этом LG не одинока. Ранее стало известно, что Sony продала контрольный пакет по этому направлению китайской TCL, которая наряду с Hisense быстро укрепила свои позиции благодаря смелой ценовой политике и быстро улучшившемуся качеству. Сейчас TCL и Hisense занимают соответственно 14 % и 12,5 % мирового рынка телевизоров, выступая грозными конкурентами LG и Samsung. Даже если LG откажется от производства телевизоров, она сохранит присутствие в сегменте развлекательных решений — плотнее займётся разработкой webOS и программными средствами для мониторов, автомобильных систем и умных дисплеев.

Теги: lg, телевизор, бизнес, hisense
