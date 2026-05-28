Samsung Display представила первый в мире дисплей QD-OLED с 4K при 360 Гц и потрясающими 680 Гц в Full HD

Компания Samsung Display анонсировала предназначенную для установки в мониторы панель QD-OLED, которая при разрешении 4K (3840 × 2160 пикселей) имеет частоту обновления 360 Гц, а при снижении разрешения до Full HD (1920 × 1080 пикселей) этот показатель возрастает до 680 Гц.

Источник изображения: samsungdisplay.com

Корейский электронный гигант продемонстрирует новую панель на выставке Computex 2026, которая пройдёт в Тайбэе со 2 по 5 июня. Высокой частоты обновления Samsung удалось добиться за счёт оптимизированной схемотехники и обновлённой системы управления. Серийное производство дисплеев нового поколения стартует во второй половине текущего года.

Панель имеет двухрежимную конфигурацию. При разрешении 4K она работает с частотой обновления до 360 Гц, а при переключении на Full HD частота увеличивается до 680 Гц. Заявлена сертификация DisplayHDR True Black 600 — для неё требуются уровень чёрного не более 0,0005 кд/м2 и пиковая яркость не менее 600 кд/м2 при среднем уровне яркости картинки (APL) в 10 %. Показатели яркости при полноэкранном отображении в Samsung не уточняют, поэтому параметры автоматического ограничителя яркости (ABL) можно будет оценить лишь после выхода мониторов на этой панели в розничную продажу.

Дисплей нового поколения построен на V-образной структуре пикселей: красные, зелёные и синие субпиксели представлены вертикальными полосами, что помогает сделать контуры текста более чёткими. Samsung Display уже ведёт переговоры о поставках этой панели более чем с десятью партнёрами по всему миру, но подробности пока не раскрываются.

Теги: samsung, qd-oled, панель
