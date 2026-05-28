Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket

Минюст США предъявил инженеру-программисту Google Микеле Спаньуоло (Michele Spagnuolo) обвинение в инсайдерской торговле — он якобы получил $1,2 млн на платформе Polymarket, злоупотребив конфиденциальной деловой информацией.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Микеле Спаньуоло, использовавший на платформе ставок Polymarket псевдоним AlphaRaccoon, проработал в Google более 12 лет, гласит его профиль в LinkedIn. Он поставил более $2,7 млн, и ставки были связаны с докладом Google «2025 год в поиске» — в рамках этого проекта Google раскрывает наиболее популярные поисковые запросы в мире. Инженер, предположительно, получил доступ к закрытым внутренним данным «Google Поиска» о самых популярных знаменитостях, и использовал эту информацию в корыстных целях.

Платформы прогнозов, в том числе Polymarket и Kalshi, позволяют пользователям делать ставки на любые события. Торговля инсайдерской информацией здесь запрещена, потому что это незаконно, но некоторые пользователи всё же идут на данное правонарушение.

«Polymarket тесно сотрудничал с прокуратурой Южного округа Нью-Йорка и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), и это единственная платформа прогнозов, сотрудничество с которой на сегодняшний день привело к предъявлению обвинений в торговле инсайдерской информацией в Соединённых Штатах. Торговля через блокчейн прозрачна, отслеживаема, а злоумышленники оставляют следы. Мы стремимся поддерживать точность, справедливость и прозрачность рынков, а также обеспечивать соблюдение наших правил и сотрудничать с регуляторами и правоохранительными органами», — заявил ресурсу TechCrunch представитель Polymarket.

«У сотрудника был доступ к нашим маркетинговым материалам через открытый всем работникам инструмент, но использование такой конфиденциальной информации, чтобы делать ставки, является серьёзным нарушением нашей политики. Мы отстранили сотрудника от работы и примем соответствующие меры», — добавили в Google.

Теги: google, polymarket, инсайдерская торговля
