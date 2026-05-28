«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night

Издательство Red Dunes Games и разработчики из независимой канадской студии Vertex Zero представили новый геймплейный трейлер своей научно-фантастической метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World.

Источник изображений: Red Dunes Games

События Silent Planet: Elegy of a Dying World развернутся во вселенной умирающего будущего образца 2997 года. Единственный шанс мира на спасение — древний артефакт, который считается источником всей жизни.

Игрокам в роли одинокой странницы по имени Апраник предстоит исследовать тесные коридоры огромного подземного комплекса на планете Тулкандра в поисках той самой могущественной реликвии.

Представленный в рамках презентации AG French Direct геймплейный трейлер Silent Planet: Elegy of a Dying World демонстрирует живописные локации, потустороннюю атмосферу и намёки на сюжет.

Зрители оценили переклички с легендарной метроидванией Castlevania: Symphony of the Night и остались впечатлены качеством анимаций. «Чёрт, качество анимаций — это просто нечто», — приятно удивился qasderfful.

Обещают элементы готики и космического ужаса, гнетущее одиночество и полную изоляцию, отзывчивый мир запретных тайн, глубокую систему развития, психокинетические сражения и безжалостных врагов.

Релиз Silent Planet: Elegy of a Dying World ожидается в 2027 году на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Судя по странице в цифровом магазине Valve, игра получит поддержку 10 языков, включая русский.

Теги: silent planet: elegy of a dying world, vertex zero, red dunes games, экшен-платформер, метроидвания
