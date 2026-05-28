MacBook Neo спутал карты производителям Windows-ноутбуков — те спешно готовят ответ

Выход Apple MacBook Neo усилил конкуренцию на рынке недорогих ноутбуков, сделав менее комфортным положение производителей устройств под управлением Windows как в образовательном, так и в потребительском сегментах. И производители ноутбуков с Windows готовят ответ, пишет Digitimes.

Недорогие ноутбуки Apple интересуют всё большее число потребителей, в то время как производители ПК на Windows пока не выработали скоординированного ответа. Проблема усугубляется ростом цен на чипы памяти и другие компоненты, что вынуждает бренды концентрировать усилия на более прибыльных моделях премиум-класса. Но производители чипов и других компонентов утверждают, что экосистема Windows готовится перейти в контрнаступление. Вскоре на рынок начнут поступать недорогие конкурирующие продукты с явным сдвигом в сторону более лёгких и экономичных конфигураций чипов.

В краткосрочной перспективе рост рынка ноутбуков будет преимущественно обусловлен мощными машинами для бизнеса и игр; положительная динамика в 2026 году будет в значительной степени зависеть от улучшения технических характеристик передовых устройств, а не увеличения объёмов продаж. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе, предупреждают аналитики, одного только премиального сегмента будет недостаточно, чтобы поддерживать рынок ноутбуков. В сфере образования и на развивающихся рынках структурно важным остаётся спрос на бюджетные модели — это объясняет, почему Apple выбрала данный момент для дальнейшего продвижения в сегмент начального уровня.

Ставки особенно высоки, потому что отрасль готовится к новой волне модернизации ПК с искусственным интеллектом. Если производители из лагеря Windows в этот момент пренебрегут средним и нижним ценовыми сегментами, вернуть утраченную долю рынка станет значительно сложнее, указывают аналитики. Рынок ноутбуков со временем станет напоминать отрасль смартфонов с сильными верхним и нижним сегментами и сокращающимся средним. Соответствующим образом корректируются планы развития полупроводниковой продукции: производители чипов заявляют, что будущие разработки будут ориентированы не только на передовые компоненты — всё большее внимание станет уделяться конфигурациям начального уровня, отражая необходимость обслуживать сегментированный и чувствительный к ценам рынок ПК.