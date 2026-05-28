Zotac выпустит GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition с массивным водоблоком

Компания Zotac готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition, оснащённую водоблоком СЖО. Портал TechPowerUp поделился первым изображением новинки, которую собираются официально представить на выставке Computex 2026 в начале следующего месяца. Карта разработана по случаю 20-летия бренда Zotac.

Видеокарта GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition оснащена кастомным водоблоком полного покрытия, охлаждающим не только GPU, но также чипы памяти и элементы подсистемы питания VRM. Нижняя часть водоблока выполнена из никелированной меди, верхняя — из акрила. Система охлаждения оснащена ARGB-подсветкой. Подробные характеристики карты не приводятся.

Ранее сообщалось, что по случаю 20-летия бренда Zotac также разыграет видеокарты GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF 20th Anniversary Edition, GeForce RTX 5070 Twin Edge 20th Anniversary Edition и GeForce RTX 5080 Solid Core OC 20th Anniversary Edition. Все карты оснащены модифицированными системами охлаждения IceStorm 3.0.

Все указанные видеокарты ожидаются к показу на выставке Computex 2026 на следующей неделе.