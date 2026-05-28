Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Zotac выпустит GeForce RTX 5080 20th Ann...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Zotac выпустит GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition с массивным водоблоком

Компания Zotac готовит к выпуску видеокарту GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition, оснащённую водоблоком СЖО. Портал TechPowerUp поделился первым изображением новинки, которую собираются официально представить на выставке Computex 2026 в начале следующего месяца. Карта разработана по случаю 20-летия бренда Zotac.

Источник изображения: Zotac

Источник изображения: Zotac

Видеокарта GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition оснащена кастомным водоблоком полного покрытия, охлаждающим не только GPU, но также чипы памяти и элементы подсистемы питания VRM. Нижняя часть водоблока выполнена из никелированной меди, верхняя — из акрила. Система охлаждения оснащена ARGB-подсветкой. Подробные характеристики карты не приводятся.

Ранее сообщалось, что по случаю 20-летия бренда Zotac также разыграет видеокарты GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF 20th Anniversary Edition, GeForce RTX 5070 Twin Edge 20th Anniversary Edition и GeForce RTX 5080 Solid Core OC 20th Anniversary Edition. Все карты оснащены модифицированными системами охлаждения IceStorm 3.0.

Все указанные видеокарты ожидаются к показу на выставке Computex 2026 на следующей неделе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Zotac выпустит к 20-летию спецверсии видеокарт GeForce RTX 50-й серии, но продавать их не будет
MSI выпустит очень лимитированную GeForce RTX 5080 в стиле «Мандалорца и Грогу»
Palit выпустила GeForce RTX 5080 Infinity 3 без RGB-подсветки в версиях с разгоном и без
Gigabyte подарит 1 грамм чистого золота покупателям RTX 5090 за $5250 — но не всем
Производители HBM планируют физически отделить память от GPU, чтобы активнее наращивать её объём
Lisuan Tech оформила 30 тыс. предзаказов на видеокарты LX 7G100 и опубликовала рекомендованные настройки для 40 игр
Теги: zotac, geforce rtx 5080, система жидкостного охлаждения
zotac, geforce rtx 5080, система жидкостного охлаждения
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Samsung Display представила первый в мире дисплей QD-OLED с 4K при 360 Гц и потрясающими 680 Гц в Full HD
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night 3 ч.
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 4 ч.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 4 ч.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 5 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 6 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 7 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 7 ч.
Инсайдер раскрыл дату выхода Halo: Campaign Evolved — ремейка легендарного шутера от Bungie 8 ч.
Meta запустила платные подписки Instagram Plus, Facebook Plus и WhatsApp Plus за $3–4 в месяц 8 ч.
YouTube научился собирать персональную ленту видео по описанию 16 ч.
Представлены телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2026 — до 98 дюймов и до 288 Гц 0 мин.
Zotac выпустит GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition с массивным водоблоком 2 мин.
LG опровергла слухи о продаже ТВ-бизнеса китайской Hisense 18 мин.
ИИ-агенты разгоняют спрос на токены — компании тратят миллионы и не знают, окупится ли это 2 ч.
Макет грядущего складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide показался на видео 2 ч.
Илон Маск готов в любой момент отобрать ИИ-суперкомпьютер Colossus у Anthropic 3 ч.
MacBook Neo спутал карты производителям Windows-ноутбуков — те спешно готовят ответ 3 ч.
В Sandisk уверены: главным компонентом ИИ-инфраструктуры станет память, а не процессоры 3 ч.
Представлены быстрые и эффективные умные очки RayNeo V4 с камерой и чипом Qualcomm за $325 4 ч.
Больше 200 дюймов на носу: RayNeo представила AR-очки GT и GT Max с поддержкой Dolby Vision 4 ч.