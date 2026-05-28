LG опровергла слухи о продаже ТВ-бизнеса китайской Hisense

LG Electronics опровергла сообщение, что она может уйти из бизнеса по производству телевизоров. Ранее корейские СМИ писали, что руководство LG встречалось в Пекине с китайскими коллегами из Hisense, и вариант с продажей телевизионного бизнеса не исключался.

Источник изображения: lg.com

Как первоначально сообщило корейское издание EBN, в Пекине встречались руководители LG и Hisense — речь шла о реструктуризации телевизионного подразделения корейской компании вплоть до варианта с его продажей. В ответ на это представители LG сообщили изданию India Today Tech, что планы по продаже телевизионного подразделения у компании отсутствуют — информацию корейских СМИ назвали не соответствующей действительности и вводящей в заблуждение. Hisense информацию о переговорах не подтвердила.

Мировой рынок телевизоров переживает непростые времена: китайские производители, в том числе TCL и Hisense, в последние годы добились значительных успехов, особенно в сегменте телевизоров ЖК и mini-LED, — на долю двух компаний приходятся соответственно 14 % и 12,5 % мировых продаж. В результате произошло слияние телевизионных подразделений Sony и TCL, а Panasonic заручилась поддержкой Skyworth.

Ситуация с LG не так однозначна: направление OLED-дисплеев показывает хорошие результаты, а сегмент ЖК-панелей чувствует себя далеко не так хорошо — приходится конкурировать не только с Samsung, но и с большим числом китайских компаний, которые предлагают подобные изделия по куда более низким ценам. Поэтому и производство ЖК-дисплеев постепенно переносится в Китай.

В 2021 году LG вышла из производства смартфонов, но это не значит, что такая же судьба ожидает телевизионное подразделение. Бизнес уже отчасти разделён: LG Display поставляет панели, а LG Electronics занимается готовой продукцией. Так что если LG и продаст свой бизнес по производству телевизоров, то производством панелей будет заниматься и дальше. В прошлом году LG, по оценкам аналитиков TrendForce, занимала четвёртое место по доле рынка телевизоров — перейди её бизнес к Hisense, та бы обогнала Samsung.

