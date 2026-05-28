Хакеры теперь требуют с российских компаний по 50 млн рублей за данные и молчание — а потом охотно торгуются

С июня 2025 по май 2026 года требуемая хакерами медианная сумма выкупа за краденные у компаний данные, составила 50 млн руб. в криптовалюте. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование RED Security SOC.

Специалисты RED Security SOC изучили более сотни инцидентов и проанализировали активность хакерских группировок на закрытых площадках и теневых форумах в даркнете. Почти в половине случаев сумма выкупа превышает 100 млн руб.; максимальная затребованная хакерами за минувший год сумма составила 330 млн руб.; восемь из десяти компаний вступают в переговоры с киберпреступниками и, как правило, добиваются сокращения суммы выкупа до 15–20 млн руб. Рекорд в январе 2025 года поставили хакеры CyberSec’s, которые потребовали за расшифровку данных 500 млн руб. (50 биткоинов на тот момент), сообщили в F6. В среднем киберпреступники требовали от 4 млн до 40 млн руб.; жертвам удавалось добиться уменьшения суммы выкупа на 30–50 %.

Подобную «гибкость» со стороны хакеров эксперты объясняют практическими соображениями: вымогателям важно гарантированно получить средства, а не устраивать затяжные переговоры. Начальная сумма может намеренно завышаться, чтобы оставалось пространство для торга. Но даже готовность злоумышленников торговаться не означает, что выплата денег является разумным решением — получив средства, киберпреступники могут и не дать возможности восстановить данные в полном объёме; кроме того, повышается риск повторных атак на ту же организацию. К тому же с каждым днём переписки растёт вероятность того, что пострадавшая компания восстановит данные из резервных копий, передумает платить или привлечёт правоохранительные органы. Доля платящих жертв в 2025 году сократилась до 28 %, подсчитали в Positive Technologies.

В ряде случаев жертвы платят не за расшифровку данных, которые могут содержаться в резервных копиях, а за то, чтобы информация об инциденте не появилась ни на теневых ресурсах, ни в широком информационном поле. Огласка факта утечки данных сама по себе может привести к оборотному штрафу в размере до 500 млн руб. Хакерам важно получить хоть какой-то выкуп, говорят эксперты, потому что и атаки требуют определённых затрат; и в случае отказа жертвы платить приходится искать альтернативные схемы сбыта. Наконец, не следует забывать, что перечисление средств хакерам может квалифицироваться как финансирование террористической деятельности — руководители пострадавших компаний и их служб безопасности об этом знают.