Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры теперь требуют с российских компа...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хакеры теперь требуют с российских компаний по 50 млн рублей за данные и молчание — а потом охотно торгуются

С июня 2025 по май 2026 года требуемая хакерами медианная сумма выкупа за краденные у компаний данные, составила 50 млн руб. в криптовалюте. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование RED Security SOC.

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

Специалисты RED Security SOC изучили более сотни инцидентов и проанализировали активность хакерских группировок на закрытых площадках и теневых форумах в даркнете. Почти в половине случаев сумма выкупа превышает 100 млн руб.; максимальная затребованная хакерами за минувший год сумма составила 330 млн руб.; восемь из десяти компаний вступают в переговоры с киберпреступниками и, как правило, добиваются сокращения суммы выкупа до 15–20 млн руб. Рекорд в январе 2025 года поставили хакеры CyberSec’s, которые потребовали за расшифровку данных 500 млн руб. (50 биткоинов на тот момент), сообщили в F6. В среднем киберпреступники требовали от 4 млн до 40 млн руб.; жертвам удавалось добиться уменьшения суммы выкупа на 30–50 %.

Подобную «гибкость» со стороны хакеров эксперты объясняют практическими соображениями: вымогателям важно гарантированно получить средства, а не устраивать затяжные переговоры. Начальная сумма может намеренно завышаться, чтобы оставалось пространство для торга. Но даже готовность злоумышленников торговаться не означает, что выплата денег является разумным решением — получив средства, киберпреступники могут и не дать возможности восстановить данные в полном объёме; кроме того, повышается риск повторных атак на ту же организацию. К тому же с каждым днём переписки растёт вероятность того, что пострадавшая компания восстановит данные из резервных копий, передумает платить или привлечёт правоохранительные органы. Доля платящих жертв в 2025 году сократилась до 28 %, подсчитали в Positive Technologies.

В ряде случаев жертвы платят не за расшифровку данных, которые могут содержаться в резервных копиях, а за то, чтобы информация об инциденте не появилась ни на теневых ресурсах, ни в широком информационном поле. Огласка факта утечки данных сама по себе может привести к оборотному штрафу в размере до 500 млн руб. Хакерам важно получить хоть какой-то выкуп, говорят эксперты, потому что и атаки требуют определённых затрат; и в случае отказа жертвы платить приходится искать альтернативные схемы сбыта. Наконец, не следует забывать, что перечисление средств хакерам может квалифицироваться как финансирование террористической деятельности — руководители пострадавших компаний и их служб безопасности об этом знают.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google и CrowdStrike обезвредили ботнет Glassworm, два года атаковавший разработчиков открытого ПО
Хакеры слили данные клиентов Trump Mobile и раскрыли реальные продажи смартфона T1
Хакер опубликовал эксплойт для полного захвата Windows 11 — уязвимость не закрыта с 2020 года
Учёные придумали новый способ слежки через браузер — сайты могут шпионить по активности SSD
Apple усложнит жизнь уличным ворам — iPhone будет автоматически блокироваться, если его вырвут из рук
Сайт для оформления виз в Великобританию случайно опубликовал десятки тысяч паспортов и селфи заявителей
Теги: хакеры, вирус-вымогатель, выкуп
хакеры, вирус-вымогатель, выкуп
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
Samsung Display представила первый в мире дисплей QD-OLED с 4K при 360 Гц и потрясающими 680 Гц в Full HD
Илон Маск готов в любой момент отобрать ИИ-суперкомпьютер Colossus у Anthropic
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN 34 мин.
Собственный мир дикой природы: разработчики Elite: Dangerous анонсировали амбициозный симулятор зоопарков Planet Zoo 2 43 мин.
Хакеры теперь требуют с российских компаний по 50 млн рублей за данные и молчание — а потом охотно торгуются 2 ч.
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night 5 ч.
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 5 ч.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 6 ч.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 6 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 7 ч.
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human 8 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 9 ч.
Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon C для Windows-ноутбуков вдвое дешевле MacBook Neo 30 мин.
Fosi Audio выпустила звуковую карту для шутеров — она помогает услышать, где ходят противники 38 мин.
И для работы, и для игр: AOC выпустила монитор, способный почти вчетверо разгонять частоту обновления 47 мин.
SB Energy подаст заявку на IPO в США, а сама SoftBank готовит японское GPU-облако AI Data Center GPU Cloud 56 мин.
ByteDance разрабатывает собственные CPU для поддержки своей ИИ-инфраструктуры 2 ч.
В честь 40-летия MSI выпустит ноутбук Titan 18 HX и плату MEG X870E Ace MAX в спецверсиях Draco Epic 2 ч.
Представлены флагманы Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — MeidaTek, Leica и ёмкий аккумулятор по цене от €750 2 ч.
Представлены телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2026 — до 98 дюймов и до 288 Гц 2 ч.
Zotac выпустит GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition с массивным водоблоком 2 ч.
LG опровергла слухи о продаже ТВ-бизнеса китайской Hisense 2 ч.