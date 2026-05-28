В честь 40-летия MSI выпустит ноутбук Titan 18 HX и плату MEG X870E Ace MAX в спецверсиях Draco Epic

По случаю своего 40-летия компания MSI готовит к выпуску специальные версии флагманского игрового ноутбука Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, а также материнской платы MEG X870E Ace MAX для платформы AM5. Компания заявляет, что дизайн специальной серии вдохновлён «незаходящим созвездием дракона» и включает изображения драконов, линии созвездий, золотые метки и логотип, посвящённый 40-летию.

На крышке ноутбука нанесено большое изображение дракона, а также размещён логотип Dragon Shield с RGB-подсветкой. Изображение созвездий нанесено на подставки для рук. Соответствующей по стилю RGB-подсветкой также оснащён тачпад ноутбука. Лэптоп будет поставляться в специальной праздничной коробке, на которой тоже имеется изображение дракона.

В рамках специальной серии продуктов MSI также выпустит юбилейную монету, тематическую мышь и большой коврик для мыши. Компания сообщает, что ноутбук получит процессор серии Intel Core Ultra 200HX и видеокарту серии GeForce RTX 5000. Для лэптопа заявлена функция MSI OverBoost, повышающая его максимальный TDP до 270 Вт, распределяемых между CPU и GPU (175 Вт для видеокарты и 95 Вт для центрального процессора).

По словам MSI, ноутбук Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic получил награду Computex 2026 Best Choice Award в категории «Игровые и иммерсивные технологии».

Что касается материнской платы MEG X870E Ace MAX, то она предназначена для процессоров Ryzen 9000, Ryzen 8000 и Ryzen 7000. Производитель указывает для неё поддержку памяти DDR5, интерфейса PCIe 5.0, наличие USB4, Wi-Fi 7, 10-Гбит и 5-Гбит сетевых контроллеров LAN, пяти слотов M.2 для NVMe-накопителей, а также 21-фазной подсистемы питания VRM и использование микросхемы BIOS ёмкостью 64 Мбайт.

Плата предлагает то же тематическое оформление, что и ноутбук. На верхнем радиаторе подсистемы питания VRM производитель указывает принадлежность платы к юбилейной серии. На кожухе панели разъёмов ввода-вывода нанесено изображение дракона с RGB-подсветкой. На панели, закрывающей разъёмы M.2, также имеется большое изображение дракона.

Теги: игровой ноутбук, материнская плата, msi, юбилей
