TP-Link представила Archer 8 — свою первую платформу для роутеров с Wi-Fi 8

Компания TP-Link, глобальный поставщик потребительских сетевых продуктов, объявила о выпуске Archer 8, первой платформы маршрутизаторов Wi-Fi 8, построенной на основе новой спецификации IEEE 802.11bn. Запуск Archer 8 запланирован на октябрь 2026 года. Стандарт Wi-Fi 8 призван повысить надёжность и стабильность беспроводных коммуникаций в условиях быстрого роста количества подключённых устройств и существенно снизить задержки.

Поскольку количество подключённых беспроводных устройств продолжает стремительно расти, TP-Link считает, что следующее поколение Wi-Fi должно перейти от наращивания пиковой теоретической скорости к повышению надёжности в реальных условиях. Archer 8 разработан для решения распространённых проблем, с которыми сегодня сталкиваются пользователи, включая нестабильную скорость, сбои роуминга в mesh-сетях и скачки задержки во время игр, видеозвонков и потоковой передачи данных.

«В течение многих лет инновации в области Wi-Fi оценивались по пиковым теоретическим скоростям, — заявил президент TP-Link Джефф Барни (Jeff Barney). — Но на самом деле пользователей интересует стабильность. Archer 8 разработан именно для этого: меньшая задержка, лучшая производительность при помехах и более стабильное соединение в реальных условиях».

TP-Link провела внутренние лабораторные испытания, сравнивая ранние реализации Wi-Fi 8 с Wi-Fi 7 в условиях, имитирующих реальные домашние ситуации. По мнению компании, эти предварительные результаты демонстрируют один из самых наглядных примеров того, как Wi-Fi 8 призван улучшить реальный пользовательский опыт, выходя за рамки теоретических пиковых скоростей. Тестирование показало измеримые улучшения на уровне протокола на сопоставимых расстояниях и при одинаковых условиях сигнала, включая:

Увеличение пропускной способности до 33 % за счёт улучшенной модуляции и кодирования, что помогает поддерживать более высокую и стабильную скорость на больших расстояниях.

Увеличение пропускной способности до 24 % за счёт технологий неравномерной модуляции, разработанных для повышения согласованности при изменении качества сигнала в пространственных потоках.

Улучшение пропускной способности до 15 % между несколькими точками доступа, работающими в условиях сильных помех, за счёт улучшенной координации пространственного повторного использования.

Улучшение характеристик сигнала в многоэтажных помещениях до 30 % для одного устройства и на 10–20 % в средах с несколькими устройствами благодаря усовершенствованной архитектуре антенн TP-Link и оптимизации с помощью ИИ.

Улучшение чувствительности приёма на 1-3 дБ в диапазонах 5 ГГц и 6 ГГц за счёт усовершенствованной оптимизации радиочастот, что обеспечивает более сильное и надёжное покрытие по всему дому.

В совокупности эти улучшения призваны уменьшить значительные падения скорости, повысить стабильность работы нескольких устройств, улучшить производительность mesh-сетей и обеспечить низкую задержку в сложных сетевых условиях.

В основе дизайна Archer 8 лежат передовые технологии теплоотвода, передовая архитектура антенн, оптимизация радиочастот и интеллектуальные функции сети с поддержкой ИИ, объединённые в платформу, разработанную для более стабильной работы в реальных условиях. TP-Link представила следующую дорожную карту выпуска устройств с поддержкой Wi-Fi 8:

Archer 8 (маршрутизатор Wi-Fi 8) — октябрь 2026 г.

Deco 8 (mesh-система Wi-Fi 8) — первый квартал 2027 г.

Roam 8 (дорожный маршрутизатор Wi-Fi 8) — второй квартал 2027 г.

Расширители диапазона и адаптеры Wi-Fi 8 — второй квартал 2027 г.

По словам компании, этот портфель представляет собой «самую раннюю и наиболее полную стратегию внедрения потребительского Wi-Fi 8, объявленную на сегодняшний день, призванную обеспечить сверхвысокую надёжность, меньшую задержку и более стабильную работу в реальных условиях на протяжении всего процесса подключения к сети в доме».

Маркетологи TP-Link описывают дизайн будущих устройств, не скупясь на хвалебные эпитеты: «Разработанный с минималистичной архитектурной формой, Archer 8 уравновешивает изысканную эстетику с инженерными решениями, ориентированными на производительность. Детали, такие как микрорельефная текстура, точные контуры и мягкая фронтальная подсветка, создают тактильные и визуальные ощущения, призванные создать ощущение изысканности, современности и явно премиального качества».

Полноценных фотографий будущих устройств компания не представила, за исключением нескольких тизерных изображений. Поэтому оценить правдивость этих рекламных текстов пока не представляется возможным. Региональная доступность и окончательные характеристики продуктов будут объявлены ближе к запуску.