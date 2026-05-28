Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси

С конца прошлой недели в России началась новая волна блокировок мессенджера Telegram. Формально сервис на территории страны не заблокирован, а замедлен. Тем не менее, на этот раз были брошены силы на блокировку используемых платформой прокси-серверов.

Поддержка прокси является встроенной в Telegram функцией для обхода блокировок. У мессенджера есть собственный протокол MTProto, который используется для обмена данным через прокси. Он позволяет имитировать трафик обычного браузера и ранее не обнаруживался техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ), поскольку такие DPI-системы обнаруживали лишь стандартное HTTPS-соединение и не блокировали его.

В марте этого года Роскомнадзор развернул на ТСПУ новые алгоритмы обнаружения соединений через прокси. Они выявляют особенности способа установки зашифрованного соединения, который у клиентов Telegram отличается от браузеров. После этого прокси стали работать некорректно в большинстве случаев, но в апреле вышло обновление клиентов Telegram для всех платформ, в котором разработчики сделали способ установки зашифрованного соединения более похожим на браузерный.

До конца мая это решало проблему, но с конца прошлой недели началось тестирование новых алгоритмов. Теперь ТСПУ анализируют не только способ установки соединения, но и сигнатуры протокола, которые позволяют отличить MTProto клиентов мессенджера от браузеров. Настройками решить это не получится, поскольку потребуется переработка протокола со стороны Telegram. На данный момент блокировки не постоянные, они возникают «волнами» в разных регионах страны.