Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software IM-клиенты Роскомнадзор усилил блокировку Telegram,...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси

С конца прошлой недели в России началась новая волна блокировок мессенджера Telegram. Формально сервис на территории страны не заблокирован, а замедлен. Тем не менее, на этот раз были брошены силы на блокировку используемых платформой прокси-серверов.

Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

Поддержка прокси является встроенной в Telegram функцией для обхода блокировок. У мессенджера есть собственный протокол MTProto, который используется для обмена данным через прокси. Он позволяет имитировать трафик обычного браузера и ранее не обнаруживался техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ), поскольку такие DPI-системы обнаруживали лишь стандартное HTTPS-соединение и не блокировали его.

В марте этого года Роскомнадзор развернул на ТСПУ новые алгоритмы обнаружения соединений через прокси. Они выявляют особенности способа установки зашифрованного соединения, который у клиентов Telegram отличается от браузеров. После этого прокси стали работать некорректно в большинстве случаев, но в апреле вышло обновление клиентов Telegram для всех платформ, в котором разработчики сделали способ установки зашифрованного соединения более похожим на браузерный.

До конца мая это решало проблему, но с конца прошлой недели началось тестирование новых алгоритмов. Теперь ТСПУ анализируют не только способ установки соединения, но и сигнатуры протокола, которые позволяют отличить MTProto клиентов мессенджера от браузеров. Настройками решить это не получится, поскольку потребуется переработка протокола со стороны Telegram. На данный момент блокировки не постоянные, они возникают «волнами» в разных регионах страны.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Telegram в России оштрафовали в третий раз за месяц
Telegram получил большое обновление с ИИ — ботов теперь можно призвать в любой чат и другие нововведения
Суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн, а Google — на 15,2 млн рублей
Meta✴ запустила платные подписки Instagram✴ Plus, Facebook✴ Plus и WhatsApp Plus за $3–4 в месяц
WhatsApp покажет отдельным списком, кто из контактов онлайн
Техас подал иск против Meta✴ и WhatsApp — мессенджер соврал про зашифрованные переписки
Теги: telegram, mtproto, россия
telegram, mtproto, россия
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
Activision наконец анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4 — первый трейлер, дата выхода и релиз на Switch 2 15 мин.
Кооператив, гильдия воров и многое другое: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era раскрыли план улучшения игры в раннем доступе 2 ч.
Собственный мир дикой природы: разработчики Elite: Dangerous анонсировали амбициозный симулятор зоопарков Planet Zoo 2 3 ч.
Хакеры теперь требуют с российских компаний по 50 млн рублей за данные и молчание — а потом охотно торгуются 4 ч.
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night 6 ч.
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 7 ч.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 8 ч.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 8 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 9 ч.
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human 9 ч.
Лавры MacBook Neo не дают покоя: Acer представила первый ноутбук на Snapdragon C по «начальной цене» 12 мин.
Chuwi выпустила ноутбук CoreBook Air класса Copilot+ PC — с Intel Core Ultra и безоблачным ИИ 26 мин.
Представлено умное кольцо Oura Ring 5 за $399 — оно на 40 % компактнее и умеет следить за артериальным давлением 41 мин.
Acer представила портативную консоль Predator Atlas 8 на новых Intel Arc G3 50 мин.
Sandisk выпустит антикризисные SATA SSD объёмом до 4 Тбайт — Sandisk 320 и 520 57 мин.
Intel ворвалась не территорию AMD: представлены чипы Arc G3 и Arc G3 Extreme для портативных консолей 2 ч.
TP-Link представила Archer 8 — свою первую платформу для роутеров с Wi-Fi 8 2 ч.
Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon C для Windows-ноутбуков вдвое дешевле MacBook Neo 3 ч.
Fosi Audio выпустила звуковую карту для шутеров — она помогает услышать, где ходят противники 3 ч.
И для работы, и для игр: AOC выпустила монитор, способный почти вчетверо разгонять частоту обновления 3 ч.