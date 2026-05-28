На фоне неконтролируемого роста цен на память и, как следствие, подорожания NVMe-накопителей компания Sandisk решила выпустить две новые серии SSD фактически устаревшего или как минимум значительно реже встречающегося формата 2,5-дюймовых твердотельных накопителей с интерфейсом SATA III. Новые серии носят названия Sandisk 320 и Sandisk 520.

Хотя цены ожидаемых новинок пока неизвестны, эти SSD должны быть более доступными, чем накопители M.2 NVMe. Правда, придётся пойти на компромисс в виде более низкой производительности. Тем не менее для многих потребителей, особенно тех, кто обновляет старые системы или ищет более доступный вариант хранения данных, твердотельные накопители SATA остаются жизнеспособным вариантом. Они надёжны, быстрее обычных жёстких дисков и, что более важно, не так дороги, как модели NVMe.

Информация о будущих Sandisk 320 и Sandisk 520 появилась у британского Amazon. Полные характеристики новинок пока неизвестны. Sandisk позиционирует модели 320 в качестве решений для массового рынка. Они будут предлагаться объёмом от 250 Гбайт до 2 Тбайт. Эти SSD обеспечивают скорость последовательного чтения до 545 Мбайт/с и скорость последовательной записи до 525 Мбайт/с. В свою очередь, модели Sandisk 520 ориентированы на профессионалов, создателей контента и продвинутых пользователей. Они будут выпускаться объёмом от 500 Гбайт до 4 Тбайт. Накопители демонстрируют скорость последовательного чтения 560 Мбайт/с, что на 2,75 % выше, чем у модели Sandisk 320, но при этом сохраняют ту же скорость последовательной записи — 525 Мбайт/с.

Неизвестно, какие контроллеры памяти используют модели Sandisk 320 и Sandisk 520. Исторически компания закупала контроллеры SATA SSD у известных сторонних поставщиков, включая Marvell, Silicon Motion и SandForce. Что касается NAND-памяти, то текущие предложения розничных продавцов указывают на использование собственной технологии 3D NAND от Sandisk.

Как пишет Tom’s Hardware, цены на SATA SSD выросли на 10–20 % за последний год из-за продолжающегося дефицита чипов памяти. Поэтому совсем уж низкой стоимости новинок ожидать не стоит. Для сравнения: SATA-накопитель объёмом 250 Гбайт сейчас в среднем стоит от $42, модели на 500 Гбайт отпускаются как минимум за $100. По информации некоторых ретейлеров, поставки новых SATA-накопителей Sandisk ожидаются в начале июня.