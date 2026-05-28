Лавры MacBook Neo не дают покоя: Acer представила первый ноутбук на Snapdragon C по «начальной цене»

Очевидно, доступность и качество дизайна MacBook Neo от Apple задели производителей устройств на Windows. Qualcomm решила вступить в игру на бюджетном поле, представив платформу Snapdragon C. Первым устройством на её базе стал Acer Aspire Go 15. Согласно пресс-релизу Acer, ноутбук Aspire Go 15 появится в продаже по неопределённой «начальной цене» в ещё менее конкретную «дату выхода». По данным Qualcomm, устройства на базе Snapdragon C будут стоить от $300.

Источник изображения: Acer

На текущий момент нет практически никаких сведений о характеристиках Snapdragon C. Известно, что Acer Aspire Go 15 получит 8 Гбайт ОЗУ и твердотельный накопитель ёмкостью 512 Гбайт. Ноутбук оснащён двумя полнофункциональными портами USB Type-C и портом HDMI. Разрешение дисплея составит 1920 × 1080 пикселей. Устройство будет оборудовано веб-камерой 1080p и питаться от аккумулятора ёмкостью 53 Вт·ч.

Aspire Go 15 будет работать под управлением Windows 11 Home. Клавиатура ноутбука будет оснащена кнопкой Copilot, несмотря на всего 8 Гбайт оперативной памяти и информацию от Qualcomm о том, что системы на Snapdragon C не будут соответствовать требованиям Copilot+PC.

Acer объединила два своих суббренда Acer — Swift и Spin, в результате чего получился ноутбук-трансформер Swift Spin 14 AI на базе процессора Snapdragon X2 Elite или X2 Plus. Ноутбук оснащён 32 Гбайт оперативной памяти и терабайтным SSD-накопителем. Ноутбук получил IPS-дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей и яркостью 300 кд/м2.

Корпус полностью изготовлен из алюминия, в нём предусмотрено место для стилуса. Аккумулятор ёмкостью 65 Вт·ч, по данным производителя, обеспечивает до 23 часов воспроизведения видео или 16,5 часов работы в интернете. В комплект входит адаптер PD мощностью 100 Вт. Вес устройства составляет 1,34 кг.

Acer пока не объявила цены на свои устройства. Swift Spin 14 AI будет доступен с июля в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, а в августе — в Северной Америке.

Теги: qualcomm c, acer aspire, acer swift spin
