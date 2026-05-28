Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon C для Windows-ноутбуков вдвое дешевле MacBook Neo

Компания Qualcomm анонсировала Snapdragon C Platform — семейство процессоров на архитектуре Arm для ноутбуков начального уровня. Чипы ориентированы на работу в системах по цене от $300.

Источник изображения: qualcomm.com

Источник изображения: qualcomm.com

Целевой аудиторией платформы являются студенты, семейные пользователи и малые предприятия, работающие с потребителями. Партнёрами Qualcomm по данному проекту стали Acer, HP и Lenovo — первые ноутбуки поступят в продажу в этом году. Процессоры Snapdragon C позиционируются как решения для повседневных задач: просмотра веб-страниц, потокового видео, работы с приложениями и видеозвонков. Платформа обеспечивает работу ноутбуков в течение всего дня без перегрева, утверждает Qualcomm, хотя точные показатели будут зависеть от конкретного производителя.

Чип включает интегрированный нейропроцессор (NPU), предназначенный для задач искусственного интеллекта. Технические характеристики центрального процессора, сведения о графической подсистеме, объёмах памяти, техпроцессе производства, поддерживаемых беспроводных протоколах и производительности ИИ-ускорителя пока не уточняются. Не упоминается также соответствие компьютеров критериям Microsoft Copilot+ PC.

Таким образом, процессоры Snapdragon C выступают продуктом более низкого уровня по сравнению со Snapdragon X и Snapdragon X2 Plus. Последние, например, предлагают до 10 ядер центрального процессора и нейропроцессор производительностью 80 TOPS, тогда как Microsoft указывает не менее 40 TOPS в качестве основного требования к Copilot+ PC. Важно, что начальная цена ноутбуков на новой платформе значительно ниже тех $599, которые стоит Apple MacBook Neo.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ByteDance закупит ИИ-чипы Qualcomm и увеличит капзатраты до $70 млрд
Qualcomm и ByteDance заключили соглашение о поставках специализированных ASIC для ИИ
Asus представила первый в мире моноблок на процессоре Snapdragon X
ByteDance взялась за разработку собственных ИИ-процессоров
Marvell рассчитывает к 2029 году зарабатывать на ИИ-чипах более $10 млрд в год
MediaTek представила чип Dimensity 8550 для мощных смартфонов среднего уровня — он поддерживает Gemini Nano v3
Теги: qualcomm, snapdragon, процессор
qualcomm, snapdragon, процессор
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
В Калифорнии впервые начали закачивать углекислый газ под землю для «вечного» хранения
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
Samsung Display представила первый в мире дисплей QD-OLED с 4K при 360 Гц и потрясающими 680 Гц в Full HD
Илон Маск готов в любой момент отобрать ИИ-суперкомпьютер Colossus у Anthropic
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN 34 мин.
Собственный мир дикой природы: разработчики Elite: Dangerous анонсировали амбициозный симулятор зоопарков Planet Zoo 2 43 мин.
Хакеры теперь требуют с российских компаний по 50 млн рублей за данные и молчание — а потом охотно торгуются 2 ч.
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night 5 ч.
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 5 ч.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 6 ч.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 6 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 7 ч.
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human 8 ч.
«Базис» представляет Basis Workplace 3.3 с собственным протоколом доставки Basis Connect и интеграцией с Basis SDN 9 ч.
Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon C для Windows-ноутбуков вдвое дешевле MacBook Neo 30 мин.
Fosi Audio выпустила звуковую карту для шутеров — она помогает услышать, где ходят противники 38 мин.
И для работы, и для игр: AOC выпустила монитор, способный почти вчетверо разгонять частоту обновления 47 мин.
SB Energy подаст заявку на IPO в США, а сама SoftBank готовит японское GPU-облако AI Data Center GPU Cloud 56 мин.
ByteDance разрабатывает собственные CPU для поддержки своей ИИ-инфраструктуры 2 ч.
В честь 40-летия MSI выпустит ноутбук Titan 18 HX и плату MEG X870E Ace MAX в спецверсиях Draco Epic 2 ч.
Представлены флагманы Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro — MeidaTek, Leica и ёмкий аккумулятор по цене от €750 2 ч.
Представлены телевизоры Xiaomi TV S Mini LED 2026 — до 98 дюймов и до 288 Гц 2 ч.
Zotac выпустит GeForce RTX 5080 20th Anniversary Edition с массивным водоблоком 2 ч.
LG опровергла слухи о продаже ТВ-бизнеса китайской Hisense 2 ч.