Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon C для Windows-ноутбуков вдвое дешевле MacBook Neo

Компания Qualcomm анонсировала Snapdragon C Platform — семейство процессоров на архитектуре Arm для ноутбуков начального уровня. Чипы ориентированы на работу в системах по цене от $300.

Целевой аудиторией платформы являются студенты, семейные пользователи и малые предприятия, работающие с потребителями. Партнёрами Qualcomm по данному проекту стали Acer, HP и Lenovo — первые ноутбуки поступят в продажу в этом году. Процессоры Snapdragon C позиционируются как решения для повседневных задач: просмотра веб-страниц, потокового видео, работы с приложениями и видеозвонков. Платформа обеспечивает работу ноутбуков в течение всего дня без перегрева, утверждает Qualcomm, хотя точные показатели будут зависеть от конкретного производителя.

Чип включает интегрированный нейропроцессор (NPU), предназначенный для задач искусственного интеллекта. Технические характеристики центрального процессора, сведения о графической подсистеме, объёмах памяти, техпроцессе производства, поддерживаемых беспроводных протоколах и производительности ИИ-ускорителя пока не уточняются. Не упоминается также соответствие компьютеров критериям Microsoft Copilot+ PC.

Таким образом, процессоры Snapdragon C выступают продуктом более низкого уровня по сравнению со Snapdragon X и Snapdragon X2 Plus. Последние, например, предлагают до 10 ядер центрального процессора и нейропроцессор производительностью 80 TOPS, тогда как Microsoft указывает не менее 40 TOPS в качестве основного требования к Copilot+ PC. Важно, что начальная цена ноутбуков на новой платформе значительно ниже тех $599, которые стоит Apple MacBook Neo.