Сегодня 28 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... В России начались продажи робота-пылесос...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В России начались продажи робота-пылесоса Roborock Saros 20 с ИИ для эффективной уборки

Roborock объявила о начале продаж в России нового робота-пылесоса Saros 20. Новинка создана для сложных современных интерьеров и оснащена системой AdaptiLift Chassis 3.0, позволяющей преодолевать двухуровневые пороги высотой до 4,5 + 4 см, а также интеллектуальной системой навигации StarSight Autonomous System 2.0 с распознаванием более 300 типов объектов.

Roborock Saros 20 поддерживает силу всасывания до 36 000 Па, благодаря чему полностью удаляет пыль, частицы мусора, а также загрязнения из щелей и ковровых покрытий. Система Dual Anti-Tangle с основной щёткой DuoDivide и боковой щёткой FlexiArm Arc Side Brush снижает до минимума наматывание волос и шерсти, что делает пылесос идеальным устройством для уборки помещений у владельцев домашних животных.

Для влажной уборки предусмотрена система с двумя швабрами, поддерживающими скорость вращения до 200 об/мин и автоматическую регулировку давления в зависимости от степени загрязнения, усиливая при необходимости давление швабр на поверхность пола для более интенсивной очистки. Кроме того, при влажной уборке приподнимается основная щётка для предотвращения повторного загрязнения пола.

Технология StainTarget AI Cleaning позволяет автоматически различать сухие и влажные загрязнения и адаптировать сценарий уборки. При сухой уборке швабры автоматически отключаются, а при очистке ковра — автоматически приподнимаются. Система динамического подъёма корпуса обеспечивает более глубокую очистку ковров. Робот автоматически регулирует высоту корпуса для поддержания оптимального контакта щётки с ковровыми покрытиями высотой до 3 см.

Технология FlexiArm с выдвижной конструкцией щёток обеспечивает более тщательную уборку вдоль стен, мебели и в углах практически без зазоров. По данным внутренних тестов Roborock, система обеспечивает до 100 % покрытия углов и краёв помещения.

Робот-пылесос основан на архитектуре TripleLift с независимым управлением шасси. Адаптивная система преодоления сложных порогов AdaptiLift Chassis 3.0 использует колёса, а также специальный механизм подъёма для преодоления перепадов высоты, включая двойные пороги высотой до 4,5 + 4 см. В случае появления на пути сложного препятствия или если пылесос застрял система AdaptiLift может приподнимать корпус спереди, сзади или по бокам, помогая устройству самостоятельно продолжить движение без постороннего вмешательства.

Обновлённая система навигации StarSight Autonomous System 2.0 обеспечивает с помощью 3D-сканирования построение карт помещений, а также распознавание более 300 типов объектов размером от 2 см в ширину и высоту. Технология VertiBeam помогает роботу-пылесосу аккуратно двигаться вдоль стен, мебели и кабелей, снижая вероятность спутывания проводов. Благодаря высоте корпуса 7,98 см агрегат может эффективно очищать пространство под диванами, кроватями и т. д.

Робот-пылесос поставляется со станцией RockDock, обеспечивающей промывку швабр горячей водой температурой до 100 °C, а также их сушку тёплым воздухом температурой до 55 °C для предотвращения появления запахов и влаги. Система автоматической выгрузки мусора позволяет регулярно производить уборку и лишь раз в 65 дней заменять мешок для сбора мусора и пыли.

Док-станция поддерживает автоматическое отсоединение швабр, автоматическую подачу моющего средства и пополнение воды с использованием встроенной системы автоматического подключения к водоснабжению и сливу.

Приложение Roborock с технологией SmartPlan 3.0 автоматически адаптирует сценарии уборки с учётом особенностей помещения и привычек пользователя. Робот-пылесос также поддерживает распознавание домашних животных, удалённое видеонаблюдение, интеллектуальные сценарии уборки на базе ИИ и управление с помощью голосового ассистента «Алиса».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России поступил в продажу робот-пылесос Midea V15 Max Ultra, который максимально автоматизирует уборку
DJI показала мощные роботы-пылесосы Romo 2 — с датчиками, как у дронов, и быстрой зарядкой
Обзор Dreame X60 Ultra Complete: 4 × 4 в мире роботов-уборщиков
Лавры MacBook Neo не дают покоя: Acer представила первый ноутбук на Snapdragon C по «начальной цене»
Chuwi выпустила ноутбук CoreBook Air класса Copilot+ PC — с Intel Core Ultra и безоблачным ИИ
Представлено умное кольцо Oura Ring 5 за $399 — оно на 40 % компактнее и умеет следить за артериальным давлением
Теги: робот-пылесос, roborock, ии
робот-пылесос, roborock, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
Набирающий популярность среди россиян корейский мессенджер KakaoTalk решил зарегистрировать бренд в России
Кооператив, гильдия воров и многое другое: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era раскрыли план улучшения игры в раннем доступе
Один из крупных производителей серверов для Nvidia заявил, что дефицитом памяти проблемы отрасли не ограничатся
Intel ворвалась не территорию AMD: представлены чипы Arc G3 и Arc G3 Extreme для портативных консолей
Пиратская градостроительная стратегия Corsair Cove получила новый трейлер, дату выхода и демоверсию в Steam 22 мин.
Activision наконец анонсировала Call of Duty: Modern Warfare 4 — первый трейлер, дата выхода и релиз на Switch 2 2 ч.
Собственный мир дикой природы: разработчики Elite: Dangerous анонсировали амбициозный симулятор зоопарков Planet Zoo 2 4 ч.
Хакеры теперь требуют с российских компаний по 50 млн рублей за данные и молчание — а потом охотно торгуются 5 ч.
«Это просто нечто»: геймплейный трейлер метроидвании Silent Planet: Elegy of a Dying World заворожил фанатов Castlevania: Symphony of the Night 8 ч.
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket 8 ч.
«Яндекс» представил Alice AI LLM Flash — быструю ИИ-модель для бизнеса 9 ч.
Инсайдеры показали обложку Call of Duty: Modern Warfare 4 и подтвердили релиз игры на Nintendo Switch 2 9 ч.
ИИ-поиск Google не смог правильно посчитать буквы в слове Google 10 ч.
«Это ловушка»: ветеран Techland объяснил, в чём просчитались разработчики Dying Light 2 Stay Human 11 ч.
Хороший понт дороже денег: вышел складной смартфон Vertu AlphaFold за $13 800 с кожей аллигатора и не новым чипом 10 мин.
В России начались продажи робота-пылесоса Roborock Saros 20 с ИИ для эффективной уборки 19 мин.
Лавры MacBook Neo не дают покоя: Acer представила первый ноутбук на Snapdragon C по «начальной цене» 2 ч.
Chuwi выпустила ноутбук CoreBook Air класса Copilot+ PC — с Intel Core Ultra и безоблачным ИИ 2 ч.
Представлено умное кольцо Oura Ring 5 за $399 — оно на 40 % компактнее и умеет следить за артериальным давлением 3 ч.
Acer представила портативную консоль Predator Atlas 8 на новых Intel Arc G3 3 ч.
Sandisk выпустит антикризисные SATA SSD объёмом до 4 Тбайт — Sandisk 320 и 520 3 ч.
TP-Link представила Archer 8 — свою первую платформу для роутеров с Wi-Fi 8 3 ч.
Qualcomm выпустила процессоры Snapdragon C для Windows-ноутбуков вдвое дешевле MacBook Neo 4 ч.
Fosi Audio выпустила звуковую карту для шутеров — она помогает услышать, где ходят противники 4 ч.