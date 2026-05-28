В России начались продажи робота-пылесоса Roborock Saros 20 с ИИ для эффективной уборки

Roborock объявила о начале продаж в России нового робота-пылесоса Saros 20. Новинка создана для сложных современных интерьеров и оснащена системой AdaptiLift Chassis 3.0, позволяющей преодолевать двухуровневые пороги высотой до 4,5 + 4 см, а также интеллектуальной системой навигации StarSight Autonomous System 2.0 с распознаванием более 300 типов объектов.

Roborock Saros 20 поддерживает силу всасывания до 36 000 Па, благодаря чему полностью удаляет пыль, частицы мусора, а также загрязнения из щелей и ковровых покрытий. Система Dual Anti-Tangle с основной щёткой DuoDivide и боковой щёткой FlexiArm Arc Side Brush снижает до минимума наматывание волос и шерсти, что делает пылесос идеальным устройством для уборки помещений у владельцев домашних животных.

Для влажной уборки предусмотрена система с двумя швабрами, поддерживающими скорость вращения до 200 об/мин и автоматическую регулировку давления в зависимости от степени загрязнения, усиливая при необходимости давление швабр на поверхность пола для более интенсивной очистки. Кроме того, при влажной уборке приподнимается основная щётка для предотвращения повторного загрязнения пола.

Технология StainTarget AI Cleaning позволяет автоматически различать сухие и влажные загрязнения и адаптировать сценарий уборки. При сухой уборке швабры автоматически отключаются, а при очистке ковра — автоматически приподнимаются. Система динамического подъёма корпуса обеспечивает более глубокую очистку ковров. Робот автоматически регулирует высоту корпуса для поддержания оптимального контакта щётки с ковровыми покрытиями высотой до 3 см.

Технология FlexiArm с выдвижной конструкцией щёток обеспечивает более тщательную уборку вдоль стен, мебели и в углах практически без зазоров. По данным внутренних тестов Roborock, система обеспечивает до 100 % покрытия углов и краёв помещения.

Робот-пылесос основан на архитектуре TripleLift с независимым управлением шасси. Адаптивная система преодоления сложных порогов AdaptiLift Chassis 3.0 использует колёса, а также специальный механизм подъёма для преодоления перепадов высоты, включая двойные пороги высотой до 4,5 + 4 см. В случае появления на пути сложного препятствия или если пылесос застрял система AdaptiLift может приподнимать корпус спереди, сзади или по бокам, помогая устройству самостоятельно продолжить движение без постороннего вмешательства.

Обновлённая система навигации StarSight Autonomous System 2.0 обеспечивает с помощью 3D-сканирования построение карт помещений, а также распознавание более 300 типов объектов размером от 2 см в ширину и высоту. Технология VertiBeam помогает роботу-пылесосу аккуратно двигаться вдоль стен, мебели и кабелей, снижая вероятность спутывания проводов. Благодаря высоте корпуса 7,98 см агрегат может эффективно очищать пространство под диванами, кроватями и т. д.

Робот-пылесос поставляется со станцией RockDock, обеспечивающей промывку швабр горячей водой температурой до 100 °C, а также их сушку тёплым воздухом температурой до 55 °C для предотвращения появления запахов и влаги. Система автоматической выгрузки мусора позволяет регулярно производить уборку и лишь раз в 65 дней заменять мешок для сбора мусора и пыли.

Док-станция поддерживает автоматическое отсоединение швабр, автоматическую подачу моющего средства и пополнение воды с использованием встроенной системы автоматического подключения к водоснабжению и сливу.

Приложение Roborock с технологией SmartPlan 3.0 автоматически адаптирует сценарии уборки с учётом особенностей помещения и привычек пользователя. Робот-пылесос также поддерживает распознавание домашних животных, удалённое видеонаблюдение, интеллектуальные сценарии уборки на базе ИИ и управление с помощью голосового ассистента «Алиса».