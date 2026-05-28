В России начались продажи смартфонов Honor 600 и 600 Pro с батареями на 7000 мА·ч и 200-Мп камерами

В России стартовали продажи смартфонов серии Honor 600, включающей модели Honor 600 и Honor 600 Pro, с совершенно новым трендовым дизайном с премиальными материалами корпуса и тонкой рамкой экрана, оснащённые новой 200-Мп камерой с профессиональной оптической стабилизацией CIPA 6.0.

Обе модели оснащены 6,57-дюймовыми дисплеями с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 8000 кд/м2 ШИМ-затемнением с частотой 3840 Гц и поддержкой 1,07 млрд цветов. Технология защиты зрения Honor Eye Comfort обеспечивает комфортный просмотр при любом окружающем освещении.

Смартфон Honor 600 базируется на 4-нм процессоре Snapdragon 7 Gen 4, модель Honor 600 Pro — на Snapdragon 8 Elite, выполненном по 3-нм техпроцессу. Серия Honor 600 поддерживает ИИ-инструменты и технологии для кроссплатформенного взаимодействия. Функция OneHop обеспечивает синхронизацию уведомлений между смартфонами Honor и iPhone, обмен файлами с iPhone и Mac, совместное использование точки доступа и отображение сообщений на Apple Watch. Заметки и файлы смартфона доступны на Mac как локальные файлы, объединяя Android и операционные системы Apple.

Honor 600 и Honor 600 Pro оснащены основной камерой с разрешением 200 Мп с функцией «Фото в видео 2.0» для создания креативных видеороликов на основе фотографий. Она обеспечивает возможность генерации видео с использованием не только одного, но также двух или трёх ключевых изображений, позволяя создавать ролики на основе 19 шаблонов, включая оживление фотографий и рисунков, кинематографичные движения камеры, танцы, перевоплощения, объединение снимков и многое другое. С помощью ИИ-алгоритмов Honor AiMAGE обеспечиваются возможности создания портретов при недостаточном освещении, детализированных фотографий с зумом, а также эффектов студии Harcourt, имитации плёнок Kodak и Fuji и нового режима «Отделяемая плёнка» с эффектом съёмки на камеру мгновенной печати.

Основную камеру дополняют ультраширокоугольная 12-Мп камера с функцией макросъёмки, выделенный датчик цветовой температуры и фронтальная 50-Мп камера. У модели Honor 600 Pro также есть перископическая 50-Мп телефотокамера с оптическим 3,5-кратным зумом и цифровым зумом до 120×.

По защите от влаги и пыли смартфоны серии Honor 600 соответствуют стандартам IP68, IP69 и IP69K. Также они получили сертификат SGS 5-Star Premium Performance, подтверждающий устойчивость к повреждениям при ударах и падениях.

Батарея ёмкостью 7000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 80 Вт и реверсивную зарядку мощностью до 27 Вт. Модель Honor 600 Pro также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Смартфоны серии Honor 600 доступны в оранжевом, бежевом и чёрном цветах. Стоимость Honor 600 с 8/256 Гбайт памяти составляет 45 990 руб., с 12/256 Гбайт — 49 990 руб. Смартфон Honor 600 Pro с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителями на 256 и 512 Гбайт доступен по цене 70 990 и 79 990 руб. соответственно.

Теги: honor, смартфон
