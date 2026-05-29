«Яндекс Карты» научились предлагать разные пешие маршруты

Служба «Яндекс Карты» получила обновление: теперь при построении пешего маршрута она готова предложить пользователям несколько вариантов: возможность пройти кратчайшим путём, придерживаться оживлённых улиц или совершить прогулку по наиболее красивым местам.

Чтобы запустить построение маршрута, пользователь указывает начальную и конечную точки. Платформа «Яндекс Карты» проанализирует, попадутся ли по пути парки, получится ли пройти по оживлённым местам, можно ли будет миновать лестницы — и предложит пользователю несколько вариантов на выбор. Система подпишет каждый вариант, чтобы пользователь сразу понял особенности каждого маршрута и сделал осознанный выбор.

«Прогулочный» маршрут окажется привлекательным для тех, кто решит пройти по паркам, набережным или захочет посмотреть достопримечательности. «Оживлённый» адресован тем, кто предпочитает ходить по незнакомым районам без дворов и безлюдных участков. В некоторых случаях система предложит маршрут «Полегче» — без крутых подъёмов; а «Оптимальный» будет сочетать быстрый, оживленный и прогулочный.

Если есть возможность, «Яндекс Карты» предложат варианты «С пандусами», «Меньше лестниц» или «Без лестниц» — они обычно востребованы, когда у пользователя ребёнок в коляске, или нужно дойти куда-то с чемоданом. Маршруты выстраивает искусственный интеллект — он анализирует городскую среду, учитывая парки, скверы, разную высоту, лестницы, типы улиц, плотность застройки — и предлагает пользователю несколько вариантов.