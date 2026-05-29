Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети «Яндекс Карты» научились предлагать разн...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Яндекс Карты» научились предлагать разные пешие маршруты

Служба «Яндекс Карты» получила обновление: теперь при построении пешего маршрута она готова предложить пользователям несколько вариантов: возможность пройти кратчайшим путём, придерживаться оживлённых улиц или совершить прогулку по наиболее красивым местам.

Источник изображений: yandex.ru/company

Источник изображений: yandex.ru/company

Чтобы запустить построение маршрута, пользователь указывает начальную и конечную точки. Платформа «Яндекс Карты» проанализирует, попадутся ли по пути парки, получится ли пройти по оживлённым местам, можно ли будет миновать лестницы — и предложит пользователю несколько вариантов на выбор. Система подпишет каждый вариант, чтобы пользователь сразу понял особенности каждого маршрута и сделал осознанный выбор.

«Прогулочный» маршрут окажется привлекательным для тех, кто решит пройти по паркам, набережным или захочет посмотреть достопримечательности. «Оживлённый» адресован тем, кто предпочитает ходить по незнакомым районам без дворов и безлюдных участков. В некоторых случаях система предложит маршрут «Полегче» — без крутых подъёмов; а «Оптимальный» будет сочетать быстрый, оживленный и прогулочный.

Если есть возможность, «Яндекс Карты» предложат варианты «С пандусами», «Меньше лестниц» или «Без лестниц» — они обычно востребованы, когда у пользователя ребёнок в коляске, или нужно дойти куда-то с чемоданом. Маршруты выстраивает искусственный интеллект — он анализирует городскую среду, учитывая парки, скверы, разную высоту, лестницы, типы улиц, плотность застройки — и предлагает пользователю несколько вариантов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» запустит ИИ-генератор сайтов и веб-приложений по текстовому описанию
«У магазина поверните направо»: «Яндекс Карты» теперь указывают на понятные ориентиры, объясняя маршрут
«Яндекс» потратит до 50 млрд рублей на выкуп акций — ради мотивации сотрудников
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket
Meta✴ запустила платные подписки Instagram✴ Plus, Facebook✴ Plus и WhatsApp Plus за $3–4 в месяц
YouTube научился собирать персональную ленту видео по описанию
Теги: яндекс, карты, маршрут
яндекс, карты, маршрут
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
Свежую партию Valve Steam Deck распродали за сутки, несмотря на взлетевшие цен
Шпионский боевик 007 First Light от создателей Hitman уже стал хитом — полтора миллиона проданных копий за первый день
Meta рассматривает выход на рынок облачных услуг 13 мин.
Ролевой экшен Grim Dawn спустя 10 лет после релиза получит самое масштабное дополнение Fangs of Asterkarn — дата релиза уже известна 36 мин.
Улучшение посадки семян, эксклюзивные анимации для питомцев и перенастройка управления: для Crimson Desert вышел патч 1.09.00 38 мин.
ReactOS, воссоздающая Windows NT, получила поддержку Arm-процессоров 2 ч.
«Яндекс Карты» научились предлагать разные пешие маршруты 2 ч.
«Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами 3 ч.
CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4 3 ч.
Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории 3 ч.
Люди теряют интернет: всемирную паутину всё больше перестраивают под ИИ 3 ч.
Руководство Amazon запретило сотрудникам использовать ИИ только ради показухи 4 ч.
Cooler Master и G.Skill представили толстый модуль DDR5 со встроенным активным охлаждением 23 мин.
Свет уличили в движении с «отрицательным» временем — фотоны как будто пролетали сквозь кротовьи норы в пространстве 26 мин.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Roborock Saros 20: аккуратный, тщательный, твой 40 мин.
QNAP выпустила управляемые L2-коммутаторы QSW-M2130 с поддержкой 10GbE и PoE++ 2 ч.
Экспансия ИИ-агентов разгонит рынок памяти до $1,28 трлн в 2027 году 2 ч.
Группа инвесторов влезла в долги на $36 млрд, чтобы купить чипы Google TPU для Anthropic 2 ч.
Nikon намерена нарастить продажи литографического оборудования для выпуска чипов и потеснить ASML 2 ч.
Инвестиция в светлое будущее: Nvidia накачивает разработчиков фотоники миллиардами долларов 3 ч.
Curator нейтрализовал несколько атак на маркетплейс цифровых товаров YooMarket 3 ч.
5G заработает в крупных городах России уже летом, но без резкого роста скорости 3 ч.