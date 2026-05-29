Утечка раскрыла первый ноутбук Dell XPS на Arm-чипе Nvidia N1X

Один из инсайдеров раскрыл закрытый пресс-релиз Dell для выставки Computex 2026. В одном из документов упоминается ноутбук серии XPS на процессоре Nvidia N1X для ПК. На том же мероприятии Nvidia, как ожидается, представит свои центральные процессоры с мощной встроенной графикой серии N1.

Dell закрыла информацию о выпуске ноутбука XPS на чипе Nvidia N1X до 31 мая — компьютер уже появлялся в базе данных теста Geekbench, о нём сообщали неофициальные источники, но сам производитель о нём никогда не рассказывал. Фотографий и технический характеристик ноутбука обнаружить пока не удалось.

Характеристики платформы Nvidia N1X уже известны из неофициальных источников. Эта модель является старшей в линейке — она содержит 20 Arm-ядер и 6144 ядер CUDA на архитектуре Blackwell. По сути, это аналог GB10 Superchip, используемого в DGX Spark, но оптимизированный для систем с низким потреблением энергии. Ключевое отличие — поддержка Windows, которой DGX Spark похвастаться не может.

На собственные специальные презентации ноутбуков приглашают и другие бренды — мероприятия состоятся после презентации Nvidia. Модели на чипах Nvidia N1 могут показать также Lenovo и MSI. Nvidia же, очевидно, выходит на рынок потребительских систем на чипах — более подробную информацию она обещает сообщить 31 мая.