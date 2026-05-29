Сегодня 29 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Утечка раскрыла первый ноутбук Dell XPS ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Утечка раскрыла первый ноутбук Dell XPS на Arm-чипе Nvidia N1X

Один из инсайдеров раскрыл закрытый пресс-релиз Dell для выставки Computex 2026. В одном из документов упоминается ноутбук серии XPS на процессоре Nvidia N1X для ПК. На том же мероприятии Nvidia, как ожидается, представит свои центральные процессоры с мощной встроенной графикой серии N1.

Источник изображения: dell.com

Источник изображения: dell.com

Dell закрыла информацию о выпуске ноутбука XPS на чипе Nvidia N1X до 31 мая — компьютер уже появлялся в базе данных теста Geekbench, о нём сообщали неофициальные источники, но сам производитель о нём никогда не рассказывал. Фотографий и технический характеристик ноутбука обнаружить пока не удалось.

Характеристики платформы Nvidia N1X уже известны из неофициальных источников. Эта модель является старшей в линейке — она содержит 20 Arm-ядер и 6144 ядер CUDA на архитектуре Blackwell. По сути, это аналог GB10 Superchip, используемого в DGX Spark, но оптимизированный для систем с низким потреблением энергии. Ключевое отличие — поддержка Windows, которой DGX Spark похвастаться не может.

На собственные специальные презентации ноутбуков приглашают и другие бренды — мероприятия состоятся после презентации Nvidia. Модели на чипах Nvidia N1 могут показать также Lenovo и MSI. Nvidia же, очевидно, выходит на рынок потребительских систем на чипах — более подробную информацию она обещает сообщить 31 мая.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бум ИИ максимально разогнал выручку Dell с момента возвращения компании на фондовый рынок в 2018 году
Обновление Dell SupportAssist вызвало массовые «синие экраны смерти» и бесконечные перезагрузки ноутбуков
Nvidia опровергла слухи о намерениях купить Dell, HP или кого-то ещё из производителей ПК
SpaceX поумерила аппетиты: оценка компании перед IPO снижена до $1,8 трлн
MediaTek представила чип Dimensity 7500, который ускорит игры и ИИ в массовых смартфонах
Chuwi выпустила ноутбук CoreBook Air класса Copilot+ PC — с Intel Core Ultra и безоблачным ИИ
Теги: dell, xps, nvidia, ноутбук
dell, xps, nvidia, ноутбук
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор усилил блокировку Telegram, взявшись за MTProto-прокси
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
После провального дебюта Ferrari Luce глава Lamborghini убедился в правильности ставки на гибриды
Учёные обнаружили чёрную дыру, которая нарушает законы астрофизики
CD Projekt объяснила, почему не стоит ждать дополнений к The Witcher 4
В «Google Фото» появятся новые средства управления «Воспоминаниями» 2 ч.
Meta рассматривает выход на рынок облачных услуг 2 ч.
Ролевой экшен Grim Dawn спустя 10 лет после релиза получит самое масштабное дополнение Fangs of Asterkarn — дата релиза уже известна 3 ч.
Улучшение посадки семян, эксклюзивные анимации для питомцев и перенастройка управления: для Crimson Desert вышел патч 1.09.00 3 ч.
ReactOS, воссоздающая Windows NT, получила поддержку Arm-процессоров 4 ч.
«Яндекс Карты» научились предлагать разные пешие маршруты 4 ч.
«Если бы у Zelda, Castlevania и Dark Souls родился ребёнок»: олдскульный экшен Mina the Hollower стартовал в Steam с «очень положительными» отзывами 4 ч.
Anthropic подтвердила, что откроет сверхмощную ИИ-модель Claude Mythos для широкой аудитории 5 ч.
Люди теряют интернет: всемирную паутину всё больше перестраивают под ИИ 5 ч.
Руководство Amazon запретило сотрудникам использовать ИИ только ради показухи 5 ч.
Honor представила смартфон Win Turbo с батареей на 10 000 мА·ч и корпусом тоньше 8 мм 3 мин.
Взрыв New Glenn уничтожил стартовый комплекс Blue Origin — восстановление займёт не меньше года 5 мин.
Dreame раскрыла цену робота-пылесоса Cyber X, способного ездить по лестницам 20 мин.
Видео: китайский 5-тонный eVTOL от AutoFlight впервые полетал строем с аппаратами поменьше 2 ч.
Dell представила 39-дюймовый монитор 5K OLED и 34-дюймовый QD-OLED с частотой 280 Гц 2 ч.
Почти половина мобильных роутеров провалила тесты «МегаФона» 2 ч.
Утечка раскрыла первый ноутбук Dell XPS на Arm-чипе Nvidia N1X 2 ч.
Cooler Master и G.Skill представили толстый модуль DDR5 со встроенным активным охлаждением 2 ч.
Свет уличили в движении с «отрицательным» временем — фотоны как будто пролетали сквозь кротовьи норы в пространстве 3 ч.
Новая статья: Обзор робота-уборщика Roborock Saros 20: аккуратный, тщательный, твой 3 ч.