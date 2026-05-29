Ролевой экшен Grim Dawn спустя 10 лет после релиза получит самое масштабное дополнение Fangs of Asterkarn — дата релиза уже известна

Разработчики из американской студии Crate Entertainment назвали дату релиза дополнения Fangs of Asterkarn к своему ролевому экшену Grim Dawn. По такому случаю был представлен новый трейлер.

Источник изображения: Crate Entertainment

Fangs of Asterkarn анонсировали ещё в 2023 году, и это набор контента должен стать крупнейшим из всех вышедших ранее. Он добавит в игру новый заснеженный регион, который увеличит общие размеры карты мира на 32 %.

Дополнение предложит новую сюжетную линию примерно на 50 заданий, свыше 60 новых боссов, десятый по счёту класс для главного героя (берсерк-оборотень), более 250 уникальных предметов и многое другое.

С выходом Fangs of Asterkarn игра получит улучшенный интерфейс, обширную систему подсказок по предметам, новую схему управления и многое другое. Разработчики также исправили ранее найденные технические ошибки и реализовали поддержку HDR.

Grim Dawn вышла в феврале 2016 года и в настоящий момент доступна для покупки на PC (Steam, GOG), Xbox One, Xbox Series X и S. Fangs of Asterkarn выйдет 23 июля на PC, консольный релиз состоится позднее.

Теги: ролевой экшен, crate entertainment, grim dawn
