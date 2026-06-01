Планшет Blackview MEGA 5 и умные очки BV200 поступили в продажу

Компания Blackview объявила о старте глобальных продаж планшета Blackview MEGA 5 и умных очков BV200 с поддержкой ИИ, голосового управления и перевода в режиме реального времени.

Планшет Blackview MEGA 5 с 12,2-дюймовым дисплеем, разработанный для того, чтобы органично сочетать развлечения и продуктивность в одном универсальном устройстве, предназначен для широкого круга задач — от работы и учёбы до просмотра видео и других развлечений. Также, обладая компактными размерами и небольшим весом, он не займёт много места в походе или на отдыхе.

12,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.4K (2400×1600 пикселей) с плотностью пикселей 236 ppi и соотношением площади экрана к поверхности корпуса 94,2 % обеспечивает чёткую детализацию изображения и комфортный просмотр контента. Адаптивная частота обновления до 120 Гц гарантирует плавную прокрутку интерфейса. Сертификация TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) подтверждает низкий уровень вредного для зрения синего света. Также планшет поддерживает несколько режимов защиты зрения, снижая нагрузку на глаза при длительном использовании. Благодаря поддержке Widevine L1 планшет обеспечивает потоковую передачу в формате Full HD 1080P на основных стриминговых платформах, таких как Netflix, YouTube и Disney+. Два динамика с поддержкой технологии Smart-K гарантируют высокое качество звука, способствуя более полному погружению в происходящее на экране.

Стабильную работу планшета при запуске ресурсоёмких приложений и в режиме многозадачности обеспечивает восьмиядерный процессор Unisoc T7300, который набирает более 651 тыс. баллов в тесте AnTuTu, что на 64 % больше, чем популярный в этом сегменте процессор MediaTek Helio G99.

Объём оперативной памяти составляет 48 Гбайт (с учётом виртуального расширения), ёмкость флеш-накопителя в формате UFS 3.1 — 256 Гбайт. Объём хранилища можно расширить ещё на 2 Тбайт благодаря слоту для карт памяти microSD.

Для видеоконференций и селфи в планшете предусмотрена 13-мегапиксельная фронтальная камера. Так же есть основная 16-мегапиксельная камера для фото- и видеосъёмки.

В качестве источника питания используется батарея ёмкостью 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 55 Вт. Ёмкости батареи достаточно для до 9 часов воспроизведения видео.

Планшет работает под управлением DokeOS_P 5.0 на базе Android 16 с набором ИИ-приложений Doke AI 2.0, включающим ИИ-модели DeepSeek-R1, GPT-4o mini и Gemini 2.0.

MEGA 5 также поддерживает режим ПК 3.0, позволяющий переключаться между интерфейсами планшета и настольного компьютера. В этом режиме пользователь сможет открывать до 8 активных окон. Размеры планшета составляют 276,5 × 190,5 × 7,60 мм, вес — 635 г.

MEGA 5 поставляется в стандартной комплектации с беспроводной клавиатурой, мышью и стилусом 2.0, а также защитным чехлом, защитной пленкой для экрана и проводными наушниками.

Умные очки Blackview BV200 обеспечивают перевод в реальном времени, поддерживают голосовое управление и запись видео с разрешением 1200p, ИИ-помощника. Очки оснащены 8-мегапиксельной камерой на базе сенсора Sony IMX219, двумя стереодинамиками открытого типа, обеспечивающими качественный звук, с поддержкой шумоподавления ENC с использованием двух микрофонов, позволяя собеседнику слышать голос пользователя даже в шумном окружении. Для подключения к внешнему источнику сигнала используется протокол беспроводной связи Bluetooth 6.0. Вес Blackview BV200 составляет 43,8 г.

Стоимость планшета Blackview MEGA 5 составляет от $216,99, умных очков Blackview BV200 — $46,99.