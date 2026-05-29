Acer представила флагманский игровой ноутбук Predator Helios 18 с чипами Core Ultra 9 290HX и RTX 5090

Acer представила на Computex 2026 флагманский игровой ноутбук Predator Helios 18 AI, получивший награду iF Design Award. Компания адресует новинку геймерам-энтузиастам и киберспортсменам. По словам Acer, устройство «обеспечивает мощность уровня настольного компьютера в форм-факторе ноутбука».

Ноутбук Acer Predator Helios 18 AI построен на базе процессора Intel Core Ultra 9 290HX Plus в паре с графическим ускорителем Nvidia GeForce RTX 5090. Максимальный объём ОЗУ составляет 256 Гбайт, ёмкость встроенного хранилища — до 6 Тбайт. 18-дюймовый Mini LED-дисплей с разрешением WQUXGA обеспечивает яркость до 1000 кд/м2 в режиме HDR при 100-процентном охвате цветового пространства DCI-P3. Он поддерживает плавное переключение между разрешением 4K при 120 Гц и Full HD при 240 Гц. Для охлаждения системы при самых высоких нагрузках используются два вентилятора Predator AeroBlade 3D шестого поколения с динамической регулировкой, что позволяет системе обеспечивать на 20 % больший воздушный поток по сравнению с обычными пластиковыми вентиляторами. Тепловые трубки Vector и термопаста на основе жидкого металла дополнительно повышают эффективность охлаждения.

В аудиосистеме ноутбука используется запатентованная технология Acer Predator Vox — фирменная шестиканальная система, которая, по утверждению производителя, «улучшает стабильность формы волны, повышает проекцию и обеспечивает отсутствие искажений на высоких уровнях громкости».

Predator Helios 18 AI оснащён технологией Intel Killer DoubleShot Pro, которая объединяет сетевые адаптеры Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750x и Intel Killer Ethernet E5000B для интеллектуальной приоритизации наиболее важного сетевого трафика. Два порта Thunderbolt 5 обеспечивают высокую пропускную способность и бесперебойное подключение к любым устройствам.

Размеры устройства составляют 401 × 308 мм, толщина корпуса варьируется от 17,3 до 29,6 мм. Вес ноутбука — 3,5 кг. Премиальный дизайн ноутбука дополняют динамическая RGB-подсветка и новейшие механические переключатели Predator MagKey 4.0.