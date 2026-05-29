ASRock выпустит видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi 10th Anniversary Edition по случаю 10-летия бренда Taichi

Компания ASRock, готовит видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi 10th Anniversary Edition по случаю 10-летия бренда Taichi. Карта была показана в рамках небольшого тизера, и на данный момент это единственное доступное изображение будущего продукта.

В видеокарте сохранена схема системы охлаждения с тремя вентиляторами, используемая в последних моделях Taichi Radeon. Кулер выполнен в чёрном, белом, серебристом и золотом цветах, с центральным вентилятором с RGB-подсветкой и фирменным знаком Radeon на верхнем кожухе. На двух вентиляторах имеются логотипы Taichi, а на центральном расположена надпись, напоминающая о 10-летии бренда. Новым элементом в карте стал кронштейн панели ввода-вывода с волнистым узором.

В линейке ASRock уже есть чёрные и белые модели Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC и Radeon RX 9070 XT Taichi White 16GB OC соответственно. Вторая построена на белой печатной плате и дополнительно оснащена встроенным ЖК-дисплеем.

Новая юбилейная модель, похоже, находится где-то посередине между обоими вариантами дизайна, поскольку в ней используется преимущественно белый корпус с большим количеством чёрных и золотых акцентов.

Производитель пока не сообщил технических характеристик видеокарты. На данный момент даже неизвестно, о какой именно модели идёт речь.