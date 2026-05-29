Открытое тестирование мрачного экшена Mistfall Hunter с нестандартной механикой эвакуации стартует 15 июня

Студия Bellring Games при поддержке издательства Skystone Games опубликовала обзорный геймплейный трейлер Mistfall Hunter — эвакуационного ролевого экшена в антураже тёмного фэнтези. Ролик также раскрывает дату старта открытого бета-тестирования.

Mistfall Hunter сочетает в себе элементы PvP и PvE, а каждое сражение может обернуться полным провалом с потерей собранных за время матча трофеев. В игре нет привычных статичных зон для эвакуации: для успешного выхода нужно найти на карте редкого монстра, после расправы над которым выпадает особый артефакт возвращения.

Всего в Mistfall Hunter будет шесть классов со своими уникальными способностями: классический воин с мечом и щитом, лучник, маг, разбойник с кинжалами, жрец-лекарь и даже рыцарь с механиками контроля. В боях важно выискивать слабые места врага, а также вовремя применять сокрушительные комбинации.

Mistfall Hunter выйдет в июле 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X и S. Открытое бета-тестирование стартует 15 июня (4:00 МСК) в Steam.